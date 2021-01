Obre portes al Passeig de Manresa la nova vinateca El Celler del Bages

Dijous va obrir portes a Manresa el nou El Celler del Bages, una vinateca especialitzada en el vi local que s'ubica al local que ocupava fins l'any passat El Petit Celler, al passeig Pere III. Damià Giménez, el seu propietari, assegura que és l'únic establiment que té a la venda vins de tots els cellers de la DO Pla de Bages i cerveses de les tres cerveseres bagenques, als quals dedica tot el soterrani, en una aposta pel producte de proximitat.

La nova botiga també funcionarà, a partir de la setmana que ve, com a local de degustació, ara amb menys capacitat i amb horari restringit per les mesures contra la covid. Aviat disposarà de terrassa al Passeig.

El Celler del Bages, que ofereix vins de les DO catalanes i estatals més tradicionals i de cellers estrangers, a més de formatges, embotits i conserves gurmet, es presenta també com una distribuïdora de petits cellers catalans amb escassa presència al circuit comercial, com Rialles, Puiggròs o Olivardots. La distribució es farà només a Manresa, tant a particulars com a restaurants, explica Giménez. «Volem recuperar els canals de venda més tradicionals però amb els avantatges digitals», diu el propietari. El local també servirà com a espai d'exhibició i tast de producte de proximitat.

Giménez, responsable alhora d'El Vermell, L'Englantina i el bar de l'Ateneu, prepara la reobertura del bar dels Carlins. Un projecte que es podria iniciar, amb l'arribada del bon temps, amb la inauguració d'un espai cultural i gastronòmic al pati del teatre.