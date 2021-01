Adeu a les contrasenyes

En plena pandèmia, el Govern i les entitats financeres argentines es van trobar amb un problema. La legislació d'aquell país exigeix als pensionistes donar fe de vida regularment per cobrar la prestació i, amb el virus molt present, només hi havia dues opcions: suspendre aquesta obligació o buscar una alternativa per evitar que la gent gran hagués de desplaçar-se fins a les sucursals per complir el tràmit.

Va ser llavors quan diversos dels principals grups bancaris del país van girar els ulls cap a FacePhi, una firma de desenvolupament de programari d'Alacant que des de fa diversos anys s'ha convertit en un dels referents en l'aplicació de programes de reconeixement facial en el sector bancari, especialment a Llatinoamèrica.

El seu últim desenvolupament no només és capaç d'identificar amb tota fiabilitat qualsevol rostre, sinó que, a més, pot determinar que la imatge procedeix d'un visitant humà en directe i no d'una fotografia o un vídeo, just el que necessitaven en aquell moment els banquers argentins.

La companyia també va aconseguir algun titular fa uns mesos, en anunciar que els seus programes eren capaços de reconèixer qualsevol, fins i tot amb la mascareta posada, gràcies a la tecnologia del reconeixement periocular, és a dir, del contorn dels ulls. Un avanç que diversos dels clients van reclamar a la firma quan el coronavirus va començar a expandir-se, segons assenyala el CEO de la companyia, Javier Mira, que va fundar l'empresa amb el seu soci, Salvador Martí, el 2012, després d'un primer intent fallit en el qual no van aconseguir el finançament necessari per desenvolupar la tecnologia amb la qual ara triomfen, cosa que els va obligar a tancar la seva anterior companyia, F7 Corporation.

Senzillament, van arribar abans d'hora, quan els mòbils ni tan sols tenien càmera frontal per fer-se un selfie i la banca en línia encara era cosa d'uns quants avançats, com assenyala el mateix executiu. Ara, per contra, l'impuls que ha rebut l'ús de la biometria per garantir la seguretat de les operacions financeres -i dir adeu a les complicades contrasenyes, que sempre s'obliden- ha sorprès la firma en el moment just, quan disposen d'una tecnologia desenvolupada i provada, i dels recursos necessaris per seguir creixent, gràcies al suport del fons suís Nice & Green. La firma, a més, és una de les poques espanyoles que cotitza al BME Growth i a Euronext. Així, fa només unes setmanes, comunicava al mercat que disposava de 33 milions de finançament a la seva disposició per seguir els seus projectes d'expansió.

Dels sis contractes que van aconseguir el 2018, van passar a 13 el 2019 i l'any passat en van tancar 22 més. En total, ja són més de 70 entitats les que utilitzen les seves aplicacions, que, per exemple, permeten completar tot el procés d'alta d'un client a distància, ja que el seu programari és capaç de llegir totes les dades d'un carnet d'identitat, determinar la veracitat del document i establir que la persona que fa el procés és la mateixa que apareix a la fotografia. A Espanya ha estat CaixaBank qui s'ha fixat en la seva tecnologia, i l'ha començat a implantar a la seva xarxa de caixers perquè els seus clients puguin retirar diners i fer operacions sense necessitat d'introduir el PIN de la targeta. Un sistema que estarà instal·lat en unes 1.700 terminals aquest any.

No obstant això, el principal mercat de la firma és a Llatinoamèrica, on FacePhi va decidir centrar els seus esforços en veure-hi més oportunitat de negoci, segons el seu CEO, a causa dels alts nivells d'intent de frau que registren les entitats a molts d'aquests països.

Filial a Corea del Sud

A més, la companyia ha trobat un altre nínxol a Corea de Sud, on ha establert fins i tot una filial, davant l'acceptació dels seus productes. «Per a nosaltres és molt important, perquè és un país capdavanter en el desenvolupament de noves tecnologies», assegura Mira. A més, és el mercat on han començat a obrir les seves aplicacions a nous sectors, com per exemple el sanitari.