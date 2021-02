El Govern identifica 27 projectes catalans per optar als fons europeus Next Generation EU

El Govern ha identificat 27 projectes catalans per optar als fons europeus Next Generation EU i que estan inclosos en l'informe 'Next Generation Catalonia', un document lliurat per la Comissió per a l'elaboració del Pla per a la reactivació econòmica i protecció social (CORECO). En total, es van presentar 542 iniciatives presentades per la Generalitat, ens locals, empreses privades, consorcis i entitats del tercer sector i que estan orientades a transformar l'actual model productiu cap a un de més pròsper, inclusiu, resilient i sostenible. L'empresa minera ICL, la Serradora Boix de Puig-reig i el Centre de Tecnologia i Ciència Forestal de Catalunya (CTFC) de Solsona figuren entre els implicats. Els projectes estan quantificats en uns 41.000 milions d'euros i es faran arribar al govern espanyol, que és qui gestionarà els fons.

En la valoració dels projectes, també s'ha tingut en compte que els projectes siguin factibles i que es puguin executar en el decurs d'aquest any i abasten diversos àmbits com la salut, l'eficiència energètica, la descarbonització, la mobilitat, les telecomunicacions i la transformació digital. La portaveu del Govern, Meritxell Budó, lamentat que la Generalitat "difícilment" podrà gestionar els fons però ha garantit que el Govern defensarà que aquests projectes "emblemàtics, importants i estratègics" es puguin dur a terme.

En la roda de premsa posterior al Consell Executiu, Budó ha dit que la Generalitat vetllarà perquè aquests 27 projectes siguin "apostes imbatibles i guanyadores" i perquè "es puguin i s'hagin de dur a terme a Catalunya". La portaveu ha afegit que de moment són 27 projectes però que podrien ser més perquè el procés encara està obert.

La selecció dels projectes s'ha fet en funció de deu criteris de priorització, concretament de la singularitat dels projectes; el seu grau de maduresa; l'import; el potencial de comercialització; la capacitat d'inversió en tendències de futur; el seu lideratge fort; la contribució a la reindustrialització del país; el foment de l'equilibri territorial; la contribució a la lluita contra el canvi climàtic i la capacitat de generar benestar i progrés social.

El Govern també ha assegurat que vetllarà perquè les pimes puguin accedir als fons i recorda que representen el 99,8% De les empreses, el 62,4% del VAB i donen ocupació al 69,4% dels treballadors del país.