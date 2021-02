L'avinyonenca SUD Renovables tanca el 2020 amb 10 milions de facturació

L'empresa SUD Renovables, amb seu a Avinyó i especialitzada en la instal·lació de plaques fotovoltaiques industrials a Catalunya, ha tancat el 2020 amb una facturació de 10 milions d'euros i preveu créixer un 50% aquest 2021, fins arribar als 15 milions. L'enginyeria, fundada l'any 2005 a Vic, acaba d'estrenar nova seu al polígon El Soler, que ha suposat una inversió d'1,9 milions d'euros, com ja va avançar aquest diari el febrer de l'any passat.

L'empresa espera fer créixer la plantilla en un 20% fins a situar-se així a l'entorn dels 60 treballadors. Durant el 2020, assegura l'empresa, ja ha contractat una quinzena de nous professionals.

Per a Manel Romero, un dels dos socis fundadors, hi ha diversos factors que faran que sigui un any molt bo per a l'autoconsum, com la «positiva» evolució del sector; la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica, «que facilitarà la creació e plantes solars»; i els fons europeus de recuperació postcovid, «que fixen com un dels principals objectius la transició ecològica, que passa pel creixement de les energies renovables». Segons l'altre soci fundador, Alfred Puig, «aquests factors i, sobretot, l'increment exponencial de la consciència ecològica de la societat és el que ens ha de permetre complir objectius ambiciosos, com que el 2030 el 50% de l'electricitat provingui de fonts renovables o tancar les nuclears en 10-12 anys».

Tot i les bones expectatives, des de SUD Renovables adverteixen que encara hi ha traves per a un esclat de l'autoconsum, sobretot el compartit: «el problema són les distribuïdores i les comercialitzadores d'electricitat, que no sempre tenen la voluntat que l'autoconsum sigui una realitat», lamenten. També critiquen que és difícil la relació amb determinades administracions municipals o amb l'autonòmica perquè «sovint sobrepassen els límits temporals de resposta que tenen establerts per llei».

El 85% de la facturació de SUD Renovables prové de clients industrials. En concret, l'empresa explica que han realitzat les instal·lacions fotovoltaiques per a autoconsum en indústries més grans del país com ara una càrnica de Gurb (2,7 MWp); el magatzem de Bonpreu a Balenyà (1,4 MWp); i una empresa de Granollers. L'empresa assegura que l'autoconsum en el sector industrial continuarà «en auge» per «la creixent consciència ecològica i perquè té dos actius que fan que l'energia solar sigui una inversió molt rendible: un ritme laboral que coincideix amb l'horari solar i grans superfícies de coberta». El 15% de facturació de SUD Renovables prové de clients particulars. Segons detallen en un comunicat, la majoria d'aquests clients arriben a la companyia a través de plataformes de comercialització d'energia verda com Som Energia o Bon Preu.