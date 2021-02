Les obres de reforma a l'Esclat de Sallent s'ajornen a petició dels veïns

El Grup Bon Preu ha posposat la reforma de l'Esclat de Sallent, que era previst fer del 7 de febrer al 21 de març d'aquest any amb el consegüent tancament de l'establiment durant aquest període.

Quan el mes de gener es va saber que es tancava el supermercat associacions de veïns de la població van mostrar el seu descontentament per la coincidència del tancament amb les setmanes de confinament municipal per la tercera onada de la covid-19. La inquietud es va traslladar a l'alcaldia de Sallent i l'Ajuntament va demanar a Bon Preu que, malgrat que tingués tota l'obra programada perquè s'iniciés en les dates previstes, l'endarrerís fins que la situació estigui més normalitzada. El Grup Bon Preu ha recollit la petició de l'Ajuntament i ha decidit ajornar l'inici de l'obra fins al 24 d'abril.

La reforma de l'establiment de Sallent consistirà en un canvi d'ensenya d'Esclat a Bonpreu, l'altra marca del grup. L'establiment conservarà els mateixos metres quadrats però implementarà el canvi d'imatge segons el nou model comercial i disposarà de rètols a l'exterior, coincidint amb la imatge del Bonpreu de Banyoles i Terrassa, inaugurats recentment. També s'actualitzarà la imatge de les seccions de xarcuteria i peix, incloent-hi serveis com forn de cocció de peix, on els clients podran emportar-se el peix o marisc cuinats a casa. S'eliminarà una porta d'entrada de l'establiment i s'incorporaran 3 caixes automàtiques de pagament per als clients, que podran efectuar la compra amb l'opció mixta, caixes manuals o automàtiques. També s'introdueix nova maquinària de clima i es refan la instal·lació de fred industrial i les cambres de conservació, amb més eficiència energètica. A més, es milloraran les sales de descans i reunions per als treballadors. L'aparcament subterrani es repintarà i s'hi instal·larà nova il·luminació.