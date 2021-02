El Govern identifica vint-i-set projectes per optar als fons europeus Next Generation EU

El Govern identifica vint-i-set projectes per optar als fons europeus Next Generation EU

El Govern ha identificat 27 projectes catalans per optar als fons europeus Next Generation EU i que estan inclosos en l'informe ´Next Generation Catalonia', un document lliurat per la Comissió per a l'elaboració del Pla per a la reactivació econòmica i protecció social. Entre els participants als projectes figuren empreses del territori central com ICL i Serradora Boix, a més de l'Ajuntament d'Igualada, segons detalla el document fet públic ahir pel Govern.

En total, es van presentar 542 iniciatives presentades per la Generalitat, ens locals, empreses privades, consorcis i entitats del tercer sector i que estan orientades a transformar l'actual model productiu cap a un de més pròsper, inclusiu, resilient i sostenible. Els projectes estan quantificats en uns 41.000 milions d'euros, i tres –Carbon Recovery, Battery Hub i l'Hydrogen Valley of Catalonia- ja sumen la meitant de l'import.

En la valoració dels projectes (una llista que es pot ampliar, perquè el procés encara està obert), també s'ha tingut en compte que els projectes siguin factibles i que es puguin executar en el decurs d'aquest any i abasten diversos àmbits com la salut, l'eficiència energètica, la descarbonització, la mobilitat, les telecomunicacions i la transformació digital. La selecció dels projectes s'ha fet en funció de deu criteris de priorització: la singularitat dels projectes; el seu grau de maduresa; l'import; el potencial de comercialització; la capacitat d'inversió en tendències de futur; el seu lideratge fort; la contribució a la reindustrialització del país; el foment de l'equilibri territorial; la contribució a la lluita contra el canvi climàtic i la capacitat de generar benestar i progrés social.

D'entre els 27 projectes, en destaquen tres que sumats ja suposen 20.700 milions d'euros. El primer és Carbon Recovery, que VOL posicionar Catalunya com un referent europeu en descarbonització i economia circular i que aspira a captar 7.282,1 milions (745, el primer any). Hi participen, entre d'altres, la mateixa Generalitat, Suez, Naturgy, Holaluz, Factor Energia, a més de la puigregenca Serradora Boix

Battery Hub, quantificat en 6.869,9 milions d'euros, busca reforçar la cadena de valor de les bateries elèctriques a Catalunya. També destaca l'Hydrogen Valley of Catalonia, amb 6.555,8 milions d'euros, dels quals 618,9 milions d'euros per al primer any, i que vol esdevenir la plataforma regional aglutinadora de diferents iniciatives al voltant de l'hidrogen verd a Catalunya. Entre els participants en aquest figura la minera IC, que també pren part en un projecte de 25. Transformació digital i tecnològica de la indústria catalana.