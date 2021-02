Una trentena de restauradors de Manresa exigeixen a l'Ajuntament descomptes en les taxes

Una trentena d'establiments de restauració de Manresa han exigit a l'Ajuntament una rebaixa en les taxes municipals. Denuncien que el retard en el cobrament dels ajuts els està perjudicant "greument", motiu pel qual demanen al consistori que no els "ofegui més". Els restauradors han presentat una instància a la corporació municipal amb les propostes, que afecten principalment a les taxes industrials, escombraries, terrasses, clavegueram i el cànon de l'aigua. També els demanen que facilitin l'ampliació de la superfície d'algunes terrasses i que facin de mitjancer amb la Cambra de la Propietat perquè els comerciants puguin assolir una rebaixa del preu del lloguer.

La proposta està secundada per un total de 31 establiments de la restauració del Barri Antic de Manresa i l'entorn. Jordi Garcés, responsable d'un dels negocis implicats, recorda que altres ciutats mitjanes com Terrassa o Sant Cugat ja estan aplicant als comerços descomptes com els que ells sol·liciten. "Hem optat per ser proactius i fer nosaltres les propostes que confiem que acceptin", explica, tot recalcant el seu caràcter "d'urgència". "Les ajudes estatals i autonòmiques no arribem, com tampoc es paguen els ERTO, per això esperem que l'Ajuntament ajudi amb les poques coses en les quals pot incidir", justifica.



Bonificacions al 100% o proporcionals

Garcés recorda que actualment els bars i restaurants amb prou feines poden estar oberts quatre hores i mitja al llarg del dia, fet que ha fet que molts optin per tancar alguns dies i altres, fins i tot, per no obrir.

Per aquesta raó, entre les propostes dels restauradors hi ha la bonificació d'algunes taxes municipals com són les industrials, les escombraries o l'ús de l'espai públic per a les terrasses. El col·lectiu demana que el descompte sigui del 100% o, en el pitjor dels casos, que el cobrament sigui proporcional a les hores d'obertura. El mateix tipus de descompte és el que demanen amb la taxa de clavegueram o el cànon de l'aigua, depenent de l'empresa municipal Aigües de Manresa.



Més espai per a les terrasses i mediació amb la propietat



La proposta dels restauradors també posa de manifest la problemàtica amb la que es troben alguns establiments que voldrien ampliar la superfície destinada a les terrasses per tal de poder garantir la distància de seguretat entre les taules. Per aquesta raó, i preveient que les restriccions d'aforament a l'interior poden anar per llarg, exigeixen al consistori que faciliti aquest tràmit.

La darrera de les demandes dels restauradors afecta els lloguers. En aquest sentit, els restauradors demanen al consistori que faci de mitjancer entre els negocis i la Cambra de la Propietat per tal que puguin assolir una rebaixa del lloguer. Tot i que l'Estat ja va aprovar un reial decret llei que obliga els grans tenidors a cobrar la meitat del preu, recorden que aquesta mesura és la que s'aplica quan no hi ha acord. A més apel·len a què és insuficient aquest topall tenint en compte que molts negocis no arriben al 50% de la facturació d'abans de la pandèmia.

De moment, els restauradors han presentat la instància i esperaran uns quants dies a veure si el consistori mou fitxa. Tot i que confien en la seva bona predisposició, no descarten noves accions en cas que no es tingui en compte la proposta.