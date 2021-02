El Govern central veu com «un acte de propaganda» la presentació dels 27 projectes

El Govern central considera «un acte de propaganda» la presentació dels 27 projectes prioritaris de la Generalitat per accedir als fons europeus del Next Generation, en què hi ha els d'ICL, Serradora Boix i l'Ajuntament d'Igualda, entre d'altres. En una roda de premsa, el secretari d'Indústria de l'executiu espanyol, Raúl Blanco, va dir que fer la presentació dels projectes «enmig de la campanya» és «una mica millorable». En resposta, el secretari general de Vicepresidència, Albert Castellanos, va assegurar que «el repte que afronta el país amb el Next Generation no admet electoralismes ni sectarismes de cap tipus» i que la comunicació amb l'Executiu espanyol «ha estat fluida». «N'hi ha que anteposen el partit, en prenem nota», va replicar, acusant Blanco de treballar «amb una òptica tremendament centralista».

«Durant tots aquests mesos no hi ha hagut acompanyament institucional a les empreses catalanes per part de la Generalitat», va assegurar Blanco. Segons ell, el document que va presentar el Govern dilluns «confon en el sentit de qui gestiona aquests fons o quines convocatòries hi haurà». «Hem de ser rigorosos», va reclamar, i va afegir que «qualsevol exercici paral·lel té la utilitat que té». «El que s'ha de fer és dinamitzar, liderar, acompanyar les empreses perquè estiguin on han d'estar», va remarcar Blanco, que va insistir que hi haurà «convocatòries pautades» per rebre els fons i que serà la Comissió Europea qui farà «una avaluació».

Castellanos va defensar, per la seva banda, que el Govern ha estat «prioritzant els interessos generals de Catalunya» en un acte de «responsabilitat». En declaracions a l'ACN, Castellanos va admetre que al Govern estan «sorpresos» per les paraules de Blanco perquè la proposta de dilluns «era de sobres coneguda pel Govern de l'Estat». «L'única explicació que trobo [a les paraules de Blanco] és que no es vulgui que Catalunya faci un exercici de priorització dels projectes, que em semblaria sorprenent», va dir Castellanos.

El secretari de Vicepresidència va afirmar que «en cap cas» el Govern ha fet «un exercici d'electoralisme». «La consideració d'electoralisme només pot tenir una explicació possible: a algú li genera incomoditat que el Govern fixi la seva pròpia priorització», va dir, relacionant-ho amb una «òptica tremendament centralista».

Així mateix, la secretària d'Economia, Natàlia Mas, va criticar que Blanco hagi dit que no ha rebut trucades del Govern sobre el tema dels fons europeus. «Com pot ser que pugui mentir així? Des d'Economia hem parlat amb ell i fet moltes videotrucades amb el responsable de fons europeus, a part d'una reunió presencial. Tot s'hi val, en campanya?», va piular.