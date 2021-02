La plantilla d'U-Shin farà vaga a mitjans de febrer pel tancament de la planta d'Abrera

La plantilla d'U-Shin ha convocat vaga per protestar contra el tancament de la planta d'Abrera, segons ha informat el sindicat CCOO en un comunicat. La protesta està prevista pels dies 10 i 12 de febrer, i entre el 15 i el 19 de febrer, i ha de servir per reivindicar la continuïtat de l'activitat i el manteniment de la màxima ocupació possible. El sindicat lamenta la "manca d'avenços en les negociacions" de l'ERO presentat per l'empresa, a la que acusa de "desestimar les demandes de la representació de la plantilla per buscar una alternativa industrial i mantenir part de l'ocupació". CCOO demana a la direcció d'U-Shin que "reconsideri aquesta decisió".

De fet, segons el sindicat, la plantilla d'U-Shin ha fet esforços per adaptar-se a les necessitats de l'empresa en els últims anys per ajudar-la a ser competitiva i garantir un futur "que ara no els ofereix".

CCOO lamenta a més la destrucció de teixit industrial i ocupació que està patint darrerament el municipi d'Abrera per les decisions "de diferents empreses que han presentat expedients de regulació d'ocupació escudant-se en la situació de crisi".