El supermercat cooperatiu de Manresa obrirà portes a finals de març

Una voluntÓria explica com funcionarÓ Super Coop Manresa al local | Arxiu particular

El supermercat cooperatiu de Manresa, SuperCoop, serà una realitat a finals de març. La iniciativa ja supera la fita marcada dels 700 socis tot i que, per tal de garantir-ne la viabilitat, els impulsors veuen necessari arribar als 1.200, un objectiu que s'han marcat per a finals del 2022. En paral·lel, la cooperativa ha aconseguit el finançament necessari per poder executar les obres d'adequació del local que té al mercat del Puigmercadal. Concretament més de 200.000 euros, atorgats per entitats financeres de l'àmbit de l'economia social i amb l'aval dels mateixos socis.

El supermercat cooperatiu de Manresa és una proposta pionera a Catalunya. Per a poder-hi comprar caldrà ser soci i que aquest, a banda de pagar una quota inicial, es comprometi a col·laborar en les feines del supermercat, aportant 3 hores cada quatre setmanes. Per a fer-ho possible caldrà que facin una formació prèvia que ja han realitzat més de 150 persones.