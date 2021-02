El Supercoop de Manresa preveu obrir a començaments de març

El supermercat cooperatiu Supercoop de Manresa ja està enllestint les obres al seu local del mercat Puigmercadal per obrir portes (primer per als socis) el dia 8 de març. El nou projecte cooperatiu ja té 720 socis i recentment ha tancat el finançament de 200.000 euros (de Fiare Banca Ètica i Coop57) necessari per començar a caminar. El pressupost per facilitar l'obertura es cobreix amb una aportació inicial dels associats de 50.000 euros.

Tot i els 720 socis amb què arranca el projecte aquesta quantitat és encara escassa per garantir la seva viabilitat, ja que el pla d'empresa elaborat a finals del 2019 posava de manifest que aquesta s'assoliria amb uns 1.200 associats, una quantitat a la qual els impulsors de Supercoop preveuen arribar al final del segon any de funcionament del supermercat.

El nou establiment oferirà tot el necessari per omplir la cistella de la compra, asseguren els seus promotors, i ho permetrà fer amb productes de proximitat i ecològics. D'entrada, Supercoop es nodrirà del catàleg de productes de la cooperativa Mengem Bages. Els associats (i només els associats) podran comprar al supermercat després de fer una única aportació inicial de 50 euros (que, asseguren els impulsors, seran retornats si es fa la baixa de la cooperativa) i de comprometre's a treballar al supermercat tres hores cada quatre setmanes.

Supercoop només té quatre persones amb contracte. La resta de feines necessàries al supermercat (des de la reposició de producte fins a la neteja o el cobrament) requerirà de voluntariat aportat pels socis. Es treballarà en equips de cinc persones, que treballaran en torns de tres hores mensuals. Al llarg de la setmana, doncs, hauran passat un centenar de socis pel supermercat, que hi hauran fet feines «adaptades a les seves possibilitats», afirmen els promotors. Amb les primeres hores de treball justificades es podran fer ja compres a l'establiment, que oferirà els productes amb un marge de benefici linial que oscil·larà entre el 18 i el 20%, expliquen la presidenta de la cooperativa, Conxita Olivé; els coordinadors Patrick Kappert i Mireia Franch (dues de les quatre persones amb contracte) i el responsable de comunicació Xevi Olivé. Es pretén que el preu de venda «sigui totalment transparent», ja que aquest serà el resultat d'afegir a l'entorn d'un 20% de marge al que es paga al productor, explica Conxita Olivé.

El supermercat obrirà portes primer per als 700 associats i un mes més tard, el 10 d'abril, ho farà per al públic en general, que podrà fer tres compres sense compromís abans de decidir si se'n fa soci o no.

«Tindrem la mateixa gamma de productes que en un establiment convencional, però serà de proximitat, ecològic i pagant el preu just al productor», diu Conxita Olivé. Això sí, el preu de la cistella de la compra a Supercoop serà més elevat que en un supermercat tradicional.

El nou súper, un local d'uns 300 metres quadrats ubicat al fons del mercat Puigmercadal, no tindrà ni peix ni carn al tall. Al conjunt del mercat, argumenten els seus promotors, ja hi ha paradistes que ofereixen aquest producte i es pretén aconseguir una «simbiosi» amb el conjunt del mercat per beneficiar-se mútuament del tràfec de consumidors que aportarà Supercoop a la instal·lació municipal.

Al local treballen aquests dies els instal·ladors, que ja han enllestit el revestiment de pladur i estan acabant l a instal·lació elèctrica de l'establiment. Les obres van començar fa tot just quinze dies.

Per celebrar haver arribat als 700 socis, la cooperativa ha posat en marxa un concurs que vol ser una manera «divertida, simpàtica i participativa» de preparar la inauguració del local. Així, es demana als interessats que enregistrin vídeos en grup, el tema dels quals sigui l'acció de comprar. Un jurat triarà els tres millors vídeos, que passaran a una final que se celebrarà en dia 20 de març als Carlins amb presència (restringida) de públic i que alhora s'emetrà en streaming. Els finalistes es disputaran el premi responent preguntes vinculades al consum responsable.

Supercoop obrirà de dilluns a dijous de 9 a 19h, els divendres de 9 a 21h i els dissabtes de 9 a 14h. Un horari molt més intens que el que permet l'ordenança municipal als paradistes del mercat de Puigmercadal, que ara estudien demanar poder obrir en el mateix horari que el supermercatper beneficiar-se de la circulació de nous compradors d'un establiment que neix amb 720 associats.

Tradicionalment, els mercats d'arreu només han obert els matins, amb alguna excepció a la tarda (el Puigmercadal obre els divendres fins a les 20h). Però Barcelona ha anat impulsant l'allargament d'aquest horari als seus mercats i la mesura està esdevenint tendència. Si els paradistes decideixen demanar més hores d'obertura, el ple municipal haurà de decidir si modifica l'ordenança per donar-hi el sí.

El mercat de Puigmercadal, la gestió del qual va tornar a l'Ajuntament el 2016, té ara vint-i-cinc locals, dels quals vint estan ocupats. La regeneració de l'espai (amb la instal·lació d'un bar i la imminent de Supercoop) està fent efecte, i en un any s'hi han instal·lat quatre nous negocis. El mes de gener s'hi va afegir l'últim: la pastisseria Bandarra, que regenta Maria Dedeu, molt contenta amb el trasllat de negoci des de l'Abat Oliba. «Estic venent el 70% més», afirma.