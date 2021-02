Amazon pressiona els supermercats amb el seu nou servei de venda de productes frescos

Amazon desembarca al sector de la venda de productes frescos per internet. Per tant, més competència en el negoci de la distribució comercial, controlat sobretot per les cadenes de supermercats de Mercadona, El Corte Inglés, Lidl, Carrefour i Consum, entre d'altres, tot i que de moment només representi al voltant d'un 2% de la seva facturació total. La multinacional nord-americana acaba de posar en marxa a Espanya Amazon Fresh, un servei de repartiment de queviures i altres productes a domicili amb entrega el mateix dia. Ha començat a Madrid i d'aquí a poques setmanes arribarà a altres autonomies.

El moviment del gegant tecnològic presidit per Jeff Bezos vol aprofitar la conjuntura de la pandèmia de coronavirus i l'objectiu d'aquesta nova activitat és «arribar a servir a milions de clients Amazon Prime a tot Espanya al llarg del 2021», expliquen des de l'empresa. Els seus clients podran comprar entre més de 10.000 articles entre els quals s'inclouen productes frescos i congelats, carn, peix, fruites i verdures, lactis, aperitius, articles de primera necessitat, així com referències d'altres àmbits com la bellesa i cura personal, joguines o papereria i que Amazon adquireix de multitud de proveïdors.

La capacitat logística i de transport d'Amazon li permet fer les entregues en franges de dues hores i sense cost d'enviament per a comandes superiors a 50 euros als clients Prime. A més, podran fer la compra de productes frescos a la botiga en línia de Dia, on es pot trobar més de 7.000 articles de la seva marca blanca, així com productes locals i de grans ensenyes. Aquest servei ja s'ofereix a Madrid, Barcelona, ?València, Bilbao, Màlaga, Alacant i Sevilla, tot i que preveu portar-lo a altres ciutats més aquest any. Segons la directora d'Amazon Fresh a Espanya, Camille Bur, la companyia confia en el ràpid creixement del negoci dels aliments frescos amb aquest nou servei d'entrega ràpida a domicili.

El servei no serà gratis per a la resta de clients d'Amazon; és a dir, els que no són Prime, ja que cobrarà 3,90 euros per comanda, amb un mínim de 15 euros de compra. A més, la firma permet enviaments en franges d'una hora. En aquest cas, el cost serà de 7,99 euros o de 4,90 euros, en el cas de les comandes que superin els 50 euros.

Competència en el sector

La batalla al sector és una realitat. Les grans firmes de distribució comercial espanyola estan en plena expansió de les seves vendes per internet. Cadascuna té la seva estratègia. Així, el cost de l'entrega a domicili a Mercadona és de 7,21 euros, i a més, la comanda ha de ser d'almenys 50 euros. En el cas de Consum, les despeses d'enviament i preparació de la comanda són de 7 euros per imports de compra inferiors a 60 euros. A partir d'aquesta quantitat de compra les despeses d'enviament i preparació són de 4 euros. Per la seva banda, Lidl cobra 3,99 euros sense compra mínima. Carrefour reclama entre 0 i 9 euros, depenent de la compra i també sense compra mínima. En el cas d'El Corte Inglés, varia de 0 a 8 euros, mentre que Alcampo cobra 9,90 euros.