Fecasarm calcula pèrdues de 300 milions a la restauració i l'oci nocturn durant les nits de carnestoltes

Imatge de la discoteca Seven Seven abans de la pandèmia | Arxiu particular

La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) calcula que el sector de la restauració i l'oci nocturn registrarà pèrdues de 300 milions d'euros durant les festes de carnestoltes a conseqüència de les restriccions decretades per l'Administració per la pandèmia de la covid-19. Segons l'entitat, les pèrdues acumulades superen els 14.000 milions a Catalunya mentre que els ajuts aprovats "no arriben ni a l'1%" d'aquesta quantitat. A banda, Fecasarm alerta que la "inexistència total" d'una oferta nocturna regulada d'aquestes activitats provocarà una "nova allau" de festes il·legals semblant a les que, segons l'entitat, hi va haver durant les festes de Halloween i Cap d'Any.

Fecasarm denuncia que aquests esdeveniments es produeixen "de manera continuada durant cada cap de setmana" en "hotels, pisos turístics i festes silencioses". En aquest sentit, l'entitat contraposa l'assaig clínic a la Sala Apolo de Barcelona -que considera "l'exemple a seguir"- i l'experiència "nefasta" de la "festa il·legal" de Cap d'Any de Llinars del Vallès.

La patronal de l'oci nocturn subratlla que l'experiment de la Sala Apolo "va confirmar" que "no es pot associar" l'assistència a una activitat d'oci en un espai tancat amb la presència d'infeccions. Per això denuncia que els resultats d'aquest estudi "van deixar en evidència" els arguments de la Generalitat, que "sempre ha sostingut" que les activitats de restauració i en especial les d'oci nocturn en espais tancats "són incompatibles amb la protecció de la salut".

També recorda que dies enrere va aportar davant el TSJC part dels resultats de la prova pilot per acreditar que "des de fa mesos existeixen avenços tecnològics i científics que fan del tot innecessari restringir l'horari o tancar activitats" per preservar la salut.

L'entitat denuncia un cop més la "incapacitat o manca de voluntat" de la Generalitat per "innovar mesures i cercar fórmules segures" per flexibilitzar les restriccions i reclama que es permeti "reobrir les activitats legals sotmeses a un compliment estricte de requisits sanitaris".