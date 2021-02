L'Eurocambra dona llum verda a 672.500 milions d'euros del fons de recuperació de la UE

L'Eurocambra ha donat aquest dimecres llum verda a la regulació del Mecanisme Europeu de Recuperació i Resiliència, que és l'element central del fons de recuperació de la Unió Europea i està dotat amb 672.500 milions d'euros en transferències i préstecs que aniran a parar als estats. Amb 582 vots a favor, 40 en contra i 69 abstencions, els eurodiputats han donat l'aprovació final a un mecanisme que té l'objectiu de finançar reformes i inversions dels estats, que han de presentar els seus plans a l'executiu europeu fins a finals d'abril.

Malgrat l'aprovació del principal pilar del fons de recuperació, dotat amb 750.000 milions d'euros en transferències i prèstecs, els diners no estaran disponibles fins que tots els estats ratifiquin la legislació per permetre a la Comissió Europea emetre deute per finançar el fons. Ara per ara només ho han fet sis països.