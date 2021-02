La Generalitat activa una nova línia d'ajuts de 6 milions d'euros per a l'oci nocturn i els parcs infantils privats

La Generalitat ha anunciat aquest divendres la posada en marxa d'una nova línia d'ajuts de sis milions d'euros per als establiments d'oci nocturn i els parcs infantils privats tancats per les restriccions de la covid-19. Segons ha informat en un comunicat el Departament d'Empresa, el període de sol·licituds s'obrirà "en els propers dies". Les subvencions seran de 5.000 euros per als locals d'oci nocturn amb menys de deu treballadors i de 15.000 euros per aquells que tinguin deu o més empleats. Per altra banda, els parcs infantils rebran una ajuda de 6.000 euros. Aquesta partida s'afegeix a la primera línia d'ajuts de 15 milions d'euros que es va obrir el passat mes de novembre i que s'ha concedit a més de 800 establiments.

Les bases per rebre les ajudes, publicades aquest divendres al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), són les mateixes que les de l'anterior convocatòria. S'hi podran acollir autònoms, microempreses i pimes dedicades a l'oci, com ara bars musicals, discoteques, sales de ball, sales de festa amb espectacles i concerts d'infància i joventut i karaokes, així com parcs infantils afectats per les mesures de tancament decretades pel Procicat.

La presentació de sol·licituds s'haurà de fer de forma telemàtica a través del Canal Empresa. Aquells que ja hagin estat beneficiaris de la primera línia d'ajuts rebran un segon pagament de forma automàtica i sense necessitat de presentar una nova sol·licitud. Per altra banda, el Departament d'Empresa obrirà "en els propers dies" una nova convocatòria per aquells que no van percebre subvencions corresponent a la primera línia.



Més de 800 beneficiaris a la primera línia



El passat mes de novembre, la Generalitat va posar en marxa una primera línia d'ajuts de 15 milions d'euros per al sector de l'oci nocturn i els parcs infantils. Segons les dades publicades aquest divendres pel Departament d'Empresa, a un total de 651 establiments d'oci nocturn de menys de deu treballadors se'ls ha concedit una ajuda de 10.000 euros, mentre que a 124 locals de deu o més treballadors se'ls fara arribar la subvenció de 20.000 euros. Pel que fa als parcs infantils privats, un total de 62 percebran una ajuda de 9.000 euros.