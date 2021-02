Glovo duplica les pèrdues el 2019, fins als 199 milions, malgrat triplicar la seva facturació

Glovo va duplicar les seves pèrdues l'any 2019, fins als 199 milions d'euros, malgrat triplicar la seva facturació. Segons els resultats de la companyia dipositats al Registre Mercantil avançats aquest divendres per 'Cinco Días' i confirmats pel Glovo a l'ACN, l'empresa de repartiment a domicili va generar ingressos per 218,5 milions i va duplicar les seves despeses de personal, fins als 51 milions. Pel que fa a la plantilla, la companyia va passar dels 495 treballadors el 2018 a superar el miler el 2019. Dins aquesta xifra no s'hi inclouen els 'riders', tot i que aquest mateix dimecres el govern espanyol, patronals i sindicats van arribar a un consens per reconèixer que la relació laboral entre repartidors i plataformes com Glovo.

L'empresa justifica aquestes pèrdues per les inversions emmarcades en el seu pla d'expansió internacional –va passar d'operar a 121 ciutats el 2018 a un total de 690 el 2019-, el desenvolupament de nous negocis i el posicionament de l'activitat. Per altra banda, el grup defensa que ja és "operativament rendible" a l'Estat i Itàlia.

En aquest sentit, també destaca que les despeses d'explotació també s'han duplicat fins als 363,8 milions. D'aquesta partida, 184 milionscorresponen als pagaments que es van destinar els repartidors de la plataforma.

La notícia arriba l'endemà que se sabés que l'empresa catalana ha pagat 20,8 milions a la Seguretat Social del deute que arrossega per les cotitzacions impagades els falsos autònoms que ha detectat la Inspecció de Treball. Aquest import correspon a actuacions de la Inspecció de Treball dels últims tres anys.