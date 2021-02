Hoffmann prepara un Mobile presencial entre el 28 de juny i l'1 de juliol

El conseller delegat de GSMA, organitzadora del Mobile Word Congress (MWC), John Hoffman, ha assegurat aquest divendres, quan fa un any de la cancel·lació del Mobile a Barcelona per la pandèmia del coronavirus, que prepara un Mobile presencial, que tindrà lloc a la capital catalana entre el 28 de juny i l'1 de juliol. En una entrevista amb l'agència ACN, Hoffman avança que s'exigirà un test negatiu de la covid per entrar al congrés –els assistents podran fer-se la prova en un espai paral·lel– i que un 80% d'empreses han confirmat ja la seva assistència.

«Estem preparant una fira presencial decidits, però amb cautela», explica Hoffman, que considera que la celebració del MWC a Xangai a finals de febrer serà un laboratori de proves per «complementar» les decisions i protocols de la fira de Barcelona. L'organitzador del Mobile remarca que vol ser «part de la recuperació» econòmica de Barcelona.



Coincidint amb l'aniversari de la cancel·lació del MWC del 2020, Hoffman assegura que anul·lar el certamen va ser «la decisió correcta». «Unes 100.000 persones de 200 països haurien vingut a Barcelona, així que estem segurs que vam salvar vides cancel·lant la fira», remarca l'organitzador del Mobile, que admet que allò va suposar una pèrdua d'ingressos per a GSMA i va obligar l'empresa a «examinar» les seves prioritats i a fer «eleccions difícils sobre com treballar i invertir». En aquest sentit, destaca que la principal lliçó de la pandèmia i de la cancel·lació del Mobile 2020 és que «cal ser flexible i respondre ràpid davant informacions emergents». «Moltes organitzacions es van haver d'adaptar, nosaltres en som una», afegeix.

Per GSMA, ara el que és «més important que mai» és ajudar a agrupar la indústria del sector i contribuir a la recuperació financera mundial. «Els actes presencials són clau per a la recuperació, coneixem el valor d'unir la gent, per això estem treballant per garantir un Mobile segur el mes de juliol», ha apuntat Hoffman, que preveu donar més informació sobre com serà el congrés de Barcelona «durant les pròximes setmanes».



Compromís amb Barcelona

En aquests preparatius, els organitzadors examinen la situació «global» i busquen un «consell d'experts» davant una situació «dinàmica» i canviant. «La salut i seguretat dels participants, personal i de la gent de Barcelona continua sent la nostra principal prioritat», remarca Hoffman. Aquest any el Mobile se centrarà entorn del lema 'Connected impact', ja que la pandèmia, apunta Hoffman, ha demostrat «la importància de la connexió».

Després d'un any duríssim per la pandèmia, Hoffman afirma tenir «moltes ganes» de tornar a Barcelona. Recorda que els últims anys el MWC ha contribuït a l'economia de la capital catalana amb més de 5.000 milions d'euros i 110.000 llocs de treball. «El futur és difícil de predir ara, però del que estem segurs és que valorem la nostra aliança amb la ciutat de Barcelona i que tenim ganes de ser part de la recuperació d'aquesta pandèmia», ha dit.