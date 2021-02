Un projecte anoienc posa al mercat llavors de plantes silvestres comestibles

Des d'aquest mes de febrer cultivar a casa espècies silvestres comestibles ja és possible. El col·lectiu anoienc Eixarcolant ha endegat un projecte per posar al mercat una setantena de llavors, que es podran trobar a 200 punts de venda arreu de Catalunya. El consumidor podrà cultivar, recollir i consumir de forma fàcil les espècies, ja sigui la malva, la calèndula, el blet blanc o l'ortiga. "No caldrà ser un expert. Amb el format que hem preparat, qualsevol persona serà capaç de plantar i consumir la llavor", explica Marta Palomas, responsable del projecte. El col·lectiu remarca que les plantes silvestres van deixar de consumir-se fa dècades i reivindiquen la seva recuperació per contribuir a la "transformació del model agroalimentari".

Eixarcolant Llavors és el nou projecte del col·lectiu Eixarcolant, una entitat i cooperativa nascuda fa cinc anys a l'Anoia que té per objectiu recuperar les espècies silvestres comestibles i les varietats agrícoles tradicionals. Un dels seus fundadors, Marc Talavera, relata que la idea és que la recuperació d'aquestes varietats contribueixi a "transformar el model agroalimentari" perquè "al capdavall, el model de desenvolupament socioeconòmic sigui més sostenible".

Les plantes silvestres comestibles, relata Talavera, "fa quatre, cinc o sis dècades que van deixar de consumir-se per diversos motius: ja sigui per la concentració de la població en zones urbanes o pel mateix progrés que ha portat a cultivar varietats més productives i millorades genèticament". En aquest sentit, apunta que el col·lectiu vol "revertir" aquesta situació i "tornar a fer una producció més basada en la qualitat i en els aliments singulars".

L'entitat ha anat recuperant centenars de llavors de plantes silvestres comestibles i varietats tradicionals i, en aquests moments, el seu banc de llavors ja compta amb més de 400 entrades. Ara, el col·lectiu fa un pas endavant i ha decidit comercialitzar una part d'aquestes llavors perquè puguin arribar al gran públic. D'entrada, n'han escollit una setantena, tot i que la idea és anar ampliant el ventall amb el temps. "La nostra idea no era crear un museu d'espècies, sinó que aquestes llavors siguin una eina de canvi i, per això, hem iniciat el projecte de comercialització", relata Talavera.

De la seva banda, la responsable d'Eixarcolant Llavors, Marta Palomas, posa en valor que, a partir d'ara, tothom qui ho vulgui podrà adquirir de forma fàcil les llavors, ja que fins ara no es trobaven al mercat. A més, han optat per un format innovador perquè "qualsevol persona, sigui experta o no, pugui plantar-les a casa seva". Es tracta d'un desplegable de 12 cares, exclusivament de paper, i que a més serveix de suport i protecció per al sobre que conté les llavors. El desplegable és una espècie de manual d'instruccions perquè els més inexperts puguin cultivar i consumir de forma fàcil les llavors.

El col·lectiu està treballant per establir una xarxa de 200 punts de venda físics arreu del país, que es complementarà amb la distribució en línia. Sobre aquest punt, Palomas, ha dit que han decidit fer una aposta per la venda física perquè "d'aquesta manera pensem que podrem arribar a gent que potser mai s'haguessin interessat per un producte d'aquestes característiques". Els punts de venda seran molt variats, des de llibreries, passant per restaurants o jardineries.