Els consells de CaixaBank i Bankia tanquen aquesta setmana l'organigrama de la fusió

Bankia i CaixaBank reuneixen aquesta setmana als seus respectius consells d'administració per a, entre altres qüestions, tancar els últims serrells de l'organigrama de l'entitat fruit de la fusió i que tindrà com a president a José Ignacio Goirigolzarri i com a conseller delegat a Gonzalo Gortázar.

Segons fonts pròximes, aquest dimarts tindrà lloc la cita del consell d'administració de Bankia, en la qual es veurà que directius del banc se sumen a l'organigrama de l'entitat fruit de la fusió. Goirigolzarri, com a president, serà responsable de les àrees de secretaria del consell d'administració, de comunicació externa, de relacions institucionals i de l'auditoria interna. La trobada del consell d'administració servirà així mateix per donar llum verda a la formulació dels comptes del 2020 i a l'informe d'auditoria d'aquest exercici.

Per part seva, CaixaBank reunirà el seu consell d'administració el pròxim dijous i en aquesta cita aprovarà la configuració final del nou organigrama, en el qual l'entitat absorbent tindrà un pes de directius més gran davant Bankia. Com a conseller delegat, Gortázar reportarà «directament» el consell d'administració del nou CaixaBank i presidirà el comitè de direcció del nou grup, en el qual CaixaBank tindrà una participació del 74,2% i Bankia posseirà el 25,8% restant.

El consell d'administració de l'entitat, una vegada culminada la fusió amb Bankia, tindrà 15 membres: dos executius, tres de dominicals, que representen els interessos dels accionistes, nou independents i un extern. Els dos consellers executius seran Goirigolzarri i Gortázar. Els tres dominicals, Teresa Santero, Tomás Muniesa i José Serna. El consell d'administració en tindrà nou d'independents, sis que provenen de CaixaBank i tres de Bankia.

L'exministra socialista Cristina Garmendia, Amparo Moraleda, María Verónica Fisas, Eduardo Javier Sanchiz, John Shepard i Koro Usarraga són proposats per CaixaBank, mentre que Bankia vol comptar amb Joaquín Ayuso, Francisco Javier Campo i Eva Castillo. El futur consell es completa amb Fernando María Costa Duarte, que està previst que tingui la consideració d'extern.