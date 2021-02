Eines Pimec presenta a Manresa la seva candidatura a la patronal de pimes i autònoms

La candidatura vinculada a l'ANC Eines Pimec a presidir la patronal de la petita i la mitjana empresa ha presentat aquest dimecres la seva proposta a les comarques centrals en una roda de premsa al Parc de la Seu de Manresa. El seu candidat, Pere Barrios, ha instat tots els afiliats a votar en les eleccions del 23 de febrer "per treballar per al desenvolupament del país" i ha assegurat que posaran a l'abast de tothom totes les facilitats perquè pugui disposar el seu vot i que compten amb el suport de voluntaris de l'ANC per fer-ho possible. Barrios considera que la patronal ha tingut la mateixa persona al capdavant els darrers 25 anys, Josep Gozalez, i que "està anquilosada i li convé una modernització. És l'hora del canvi". També ha remarcat que el seu objectiu és ser l'entitat "representativa de les pimes".

Per la seva banda, Lluís Matamala, secretari de l'ANC a Manresa, ha dit que han decidit "apuntalar la candidatura per democratitzar la patronal" i que és l'alternativa per promoure els canvis que li calen. Ha assegurat que "és una eina de país" i cal treballar pel desenvolupament del país, especialment en l'àmbit de les infraestructures, com ara la Renfe, que és "tot un fracàs perquè ara es tarda tant per anar a Barcelona com quan es va inaugurar fa un segle". També ha remarcat que calen inversions a la C-55 per desdoblar-la fins a Abrera i que cal rescatar l'autopista. "Disposar d'unes infraestructures adequades permet tenir més agilitat per al desenvolupament de la comarca", ha assegurat.

A la presentació també hi eren presents Montserrat Pinyot, candidata del Bages, i Toni Garcia, candidat a la vicepresidència d'Eines Pimec.