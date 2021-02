Bon Preu desestima la negociació per Caprabo

El Grup Bon Preu ha donat per finalitzada sense acord la negociació per Caprabo. Les converses dels darrers mesos amb el Grup Eroski en relació amb una possible operació s'han tancat sense èxit

.

Els principals motius de la decisió han estat la disparitat de criteris sobre el plantejament de l'operació i el desacord en les expectatives econòmiques entre les parts.

En aquest sentit, Bon Preu, que tancarà el present exercici amb una facturació de 1.620 milions d'euros i un creixement del 20% en alimentació respecte de l'any anterior, seguirà potenciant el seu creixement a través de la seva expansió territorial segons els plans establerts.

La previsió per a aquest any 2021 és seguir amb el seu pla d'inversió de més de 145 milions d'euros, que es destinaran a 11 nous establiments Bonpreu i Esclat, nous centres logístics, l'expansió del servei de compra per Internet i de la comercialitzadora d'energia elèctrica BonpreuEsclat Energia. Entre les obertures previstes per al proper exercici hi ha establiments tan potents com la del nou Esclat de Badalona previst per al mes de març, el nou Esclat de Sabadell, el Bonpreu de Mataró, d'Anglès i de Cassà de la Selva.