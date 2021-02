Imaginarium, a les portes de quedar reduïda a la mínima expressió

Una de les cadenes de joguets més icòniques, Imaginarium , està a punt de quedar reduïda a la mínima expressió. La cadena d'origen aragonès, es troba a les portes d'entrar en concurs de creditors i en plena negociació d'un ero per al 80% de la plantilla. I segons el diari El País, tancarà 41 de les 43 botigues que té a tot l'Estat, quedant obertes només una a Màlaga i una altra a Saragossa. En personal, es veuran afectats 111 treballadors dels 144 que té la companyia.

El tancament de la major part de les botigues d'Imaginarium ha despertat una onada de nostàlgia i melancolia a Espanya, amb missatges i imatges a les xarxes socials que s'han fet virals per l'apreci a una marca que va ser pionera en les joguines educatives. La companyia assegura que això no és el final de la seva activitat sinó una «transformació» cap a un nou model comercial centrat en el producte, els establiments franquiciats, nous canals de venda i un gir estratègic per focalitzar el negoci en la maternitat.

L'empresa, que dirigeix des de fa tres anys l'empresari i advocat costa-riqueny Federico Carrillo Zurcher –que va ser ministre d'Hisenda del seu país–, ha tancat en els últims dies unes 30 botigues pròpies, entre les quals n'hi ha vuit de Madrid, quatre de Barcelona, dues de València i dues de Sevilla. La majoria van abaixar la persiana dilluns, com la situada al carrer Ancha de Cadis, a l'aparador del qual hi ha cartells amb un missatge de comiat dels clients en què pot llegir-se 'Us hem vist créixer. Ha sigut un plaer. Fins sempre'. Aquest particular adeu ha tingut una gran repercussió en àmbit nacional amb imatges compartides per milers d'usuaris de Twitter.

De moment, la cadena manté oberts de moment set establiments, a més dels deu que funcionen sota franquícia (Càceres, Ceuta, Huelva, Lanzarote, Lleó, Màlaga plaça, Motril, Oviedo, Santander i Castelló) que estan al marge d'aquesta reestructuració. A Saragossa ha tancat les botigues situades en el centre comercial Grancasa i al cèntric carrer Coso i continuen operatives les d'Aragonia i Puerto Venecia.