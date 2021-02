La DO Pla de Bages va incrementar el 74,6% la seva facturació l'any 2019

Els cellers de la DO Pla de Bages van facturar, l'any 2019, 2,306 milions d'euros, el que suposa el 74,6% més que un any enrere, segons les dades que ha recollit en una nova eina digital l'Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi). Aquell any, el vi bagenc va produir 468.464 ampolles, el que suposa una variació del 29,6% respecte d'un any abans. El preu mig de cada ampolla va ser de 4,923 euros, el 34'7% més que el 2018.

Amb aquestes dades, el vi del Pla de Bages va suposar el 0,7% del total del vi català quant a facturació, tres dècimes més que l'any anterior, i el 0,46% quant al total d'ampolles venudes.

Per tipologia de vi, la DO bagenca va facturar 1,585 milions d'euros en negre i 311.000 ampolles; 590.000 euros en blanc, amb 126.000 ampolles; i 130.000 euros en rosat, amb 32.000 ampolles. Els principals mercats del vi del Bages, a banda de Catalunya, on es van facturar gairebé 2milions d'euros i es van servir 400.000 ampolles, van ser Alemanya (53.000 euros i 11.000 ampolles), Països Baixos (53.000 euros i 14.000 ampolles), Japó (48.000 euros i 8.000 ampolles), Estats Units (34.000 euros i 6.000 ampolles), Mèxic (27.000 euros i 6.000 ampolles) i la Xina (22.000 euros i 4.000 ampolles).

L'Incavi va presentar ahir aquesta nova eina per visualitzar les darreres dades de comercialització del vi amb DO catalana. Aquestes dades, que són les que faciliten trimestralment els consells reguladors de les denominacions d'origen catalanes i que recopilen les dades dels seus cellers inscrits, ja es podien consultar al web de l'Incavi, però no d'una manera visual com ara, amb diferents filtres i de forma comparativa amb d'altres anys.

Segons les dades recollides, l'any 2019 els vins catalans van comercialitzar un total de 100,8 milions d'ampolles, amb una facturació de 314,8 milions d'euros i un preu mig per ampolla de 3,123 euros. En total, es va vendre un 5% menys que al 2018, però el preu per ampolla va pujar l'1%. Gairebé el 47% del vi elaborat a Catalunya amb DO es comercialitza al mercat català, una xifra que es consolida any rere any. Un 17% es comercialitza a l'estat espanyol, un 23% a Europa i un 13% a tercers països.

En la roda de premsa de presentació de l'eina, ahir, es va avançar que l'Incavi treballa per poder oferir dades actualitzades de l'any 2020 que permetran oferir una radiografia de l'estat del vi català i l'afectació que ha pogut tenir la pandèmia, amb dades tancades de verema 2020 i l'informe Nielsen sobre consum de vi català al 2020.