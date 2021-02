«Els canvis realitzats per la banca tradicional són insuficients»

Director general de Triodos Bank a Espanya. L'enginyer industrial Mikel García-Prieto (Vitòria, 1973) es va incorporar a l'empresa des del seu desembarcament al país el 2004 i és el màxim responsable de la sucursal des del 2014. Assegura que «la transparència en molts productes i serveis no existeix».

El terme Triodos significa «tres camins» en grec antic i avui dona nom al principal banc ètic europeu. O, segons el seu director general a Espanya, a l'entitat que trien els que es preocupen pel que fa el seu banc amb els seus diners. El grup financer holandès, fundat el 1980 per quatre seguidors de l'antroposofia i del moviment de renovació religiosa Fundació Comunitat Cristiana, gestiona un balanç de més de 18.500 milions d'euros a cinc països del continent, amb més de 720.000 clients i 1.500 empleats.

Què diferencia l'anomenada banca ètica de la tradicional?

Un banc convencional basa la seva activitat i inversions en la rendibilitat i el risc. La banca ètica incorpora una tercera variable. Mirem l'impacte social i mediambiental d'una activitat i, si veiem que és positiu, analitzem el seu risc i rendibilitat i prenem una decisió.

Un banc tradicional pot finançar projectes que no són ètics?

Sí, qualsevol cosa que compleixi el binomi rendibilitat-risc per a ells és acceptable, encara que sigui una indústria contaminant o una amb condicions laborals no dignes. Nosaltres només invertim en agricultura ecològica, energia renovable, salut, cultura, educació...

Els bancs tradicionals cada cop parlen més de finances sostenibles i inclusives. Canvi real o rentat de cara?

La banca en general ha reconegut que ha de contribuir a resoldre els problemes del clima i dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'ONU. Fa uns anys mirava cap a una altra banda, delegava en els sectors productius: «Vosaltres sou els que heu de canviar, nosaltres només financem». Però fins ara és més una declaració d'intencions. Els canvis són escassos i insuficients per complir amb els compromisos que tenim per al 2030. Ja hem perdut cinc anys des que vam signar aquests objectius sense que hagin fet passos rellevants, com no finançar indústries contaminants.

Ha argumentat que tenir diners és una «gran responsabilitat perquè cada decisió econòmica individual té un impacte social». Falta consciència en la població?

Sí. Un exemple: anem al supermercat, comprem un quilo de mandarines a 90 cèntims i pensem que és barat. Ens hauríem de preguntar si aquest preu és suficient perquè l'agricultor pugui exercir la seva activitat de forma digna, sense utilitzar elements que contaminin el sòl, i si aquesta mandarina és saludable. Mirar només el preu pot ser bo per a la butxaca a curt termini, però implica un agricultor arruïnat o un sòl contaminat en el futur.

Hi ha clients descontents amb l'increment de les comissions del banc. Un client de banca ètica ha d'estar disposat a assumir un cost més gran?

És una decisió individual senzilla: si vols saber que els teus diners s'inverteixen en línia amb els teus valors i estàs disposat a pagar una comissió, o si no importa no saber què es fa amb els nostres diners a canvi de no pagar-la. Finalment la diferència és un cafè al mes. A més, això de la gratuïtat és una trampa: produir alguna cosa té un cost i si jo no ho pago és que hi ha algú que no cobra el que necessita per funcionar.

La quota de mercat de la banca ètica encara és petita tot i els problemes de reputació de la tradicional.

El nostre finançament creix aproximadament un 15% a l'any, però és cert que la cultura sobre banca ètica i finances sostenibles a Espanya va amb una mica de retard respecte al nord d'Europa. L'important és que no és una cursa amb la banca tradicional. L'objectiu és transformar les finances per assolir els objectius del 2030 i hi ha un contagi que a poc a poc va agafant força.

Aquesta menor quota es deu al fet que els clients tenen por de deixar els bancs tradicionals o al fet que la banca ètica és poc coneguda?

El 2004, quan vam començar a Espanya, la banca ètica no es coneixia. Avui gestionem un balanç de més de 2.000 milions i som un banc més en el sistema. Però sí que és cert que s'hauria de reconèixer molt més la necessitat d'una banca diferent. L'agricultura ecològica o l'electricitat verda han anat més ràpid, però aquest fenomen està arribant a les finances i la nostra expectativa és que es desenvolupi cada vegada més ràpid.

El seu model de negoci és més resistent a crisis com l'actual?

La rendibilitat en els últims 10 anys dels grans bancs sistèmics i dels bancs ètics és molt similar. La dels primers té pujades i baixades accentuades segons el cicle. La nostra és molt més estable i moderada, però a mitjà termini és similar per la nostra major vinculació a l'economia real.