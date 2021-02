Seat insta el govern espanyol a apostar per l'electrificació vinculada a la transformació del sector automobilístic

El president de Seat, Wayne Griffiths, insta el govern espanyol en apostar per l'electrificació en el sector de l'automòbil. Griffiths ha anunciat que la companyia manté converses amb l'executiu i amb la Unió Europea per accelerar la transició al vehicle elèctric i el foment de les infraestructures que requereixen els seus usuaris. D'aquesta manera, reclama inversions al país, que podrien venir de la mà dels fons europeus de recuperació relacionats amb la pandèmia. Griffiths també ha confirmat la intenció d'apostar per la fàbrica de Martorell a l'hora de planificar la fabricació de nous models, entre ells la d'un petit utilitari elèctric a mig termini, i reclama disposar d'una planta de bateries a prop dels seus centres de producció.

"El govern espanyol no pot perdre el tren de l'electrificació", assenyala Griffiths, que insta l'executiu a crear ajudes i accelerar les infraestructures de recàrrega que el cotxe del futur necessita. "Estem disposats a ajudar", així com crear aliances, diu, donat que es tracta d'un repte multisectorial més enllà del de l'automoció.

Sobre les ajudes, planteja que es vehiculin, per exemple, les vinculades al fons de recuperació europeu relacionades amb la covid, donat que invertint en el sector de l'electrificació es generarien llocs de treball, a més de mantenir viva la lluita per reduir les emissions. En aquest sentit, apunta la necessitat de disposar d'una planta que produeixi bateries relativament propera a la fàbrica catalana.

"És imprescindible tenir una planta de bateries a Espanya, sigui on sigui, hi ha diverses regions en discussió", assenyala. En aquesta mateixa línia, assegura que les converses amb el govern espanyol per fabricar un cotxe petit i elèctric a Martorell estan avançades amb la mirada posada al 2025, tot i que encara no ha ajustat més el possible calendari, vinculat a la intenció de l'executiu pel que fa a l'aposta per al sector i a la seva electrificació.