CCOO i UGT alerten que la bretxa salarial es redueix a un ritme molt lent

Concentració per protestar per la bretxa salarial a Sevilla ahir

Concentració per protestar per la bretxa salarial a Sevilla ahir ccoo

CCOO i UGT alerten que la bretxa salarial disminueix a un ritme molt lent, accentuat per culpa de la pandèmia. La covid-19 ha magnificat les desigualtats estructurals i laborals entre homes i dones, que s'ha fet visible sobretot en els serveis essencials, un dels sectors més afectats per la pandèmia i que més presència femenina tenen.

Segons les últimes dades disponibles del 2018, la bretxa salarial a Catalunya és del 22,2%, i per aquest motiu, i coincidint amb el Dia Europeu per a la Igualtat Salarial, els sindicats van reclamar ahir mesures específiques a les empreses i de caràcter social per posar fi a la bretxa retributiva.

La bretxa de l'any 2018 era del 23,35% entre les persones de nacionalitat espanyola, mentre que era del 17% entre les de nacionalitat estrangera. A més a més, l'any 2019 el 71,90% de les dones van tenir ingressos dues vegades per sota del salari mínim interprofessional.

Per aquest motiu, els sindicats demanen més compromís de les empreses a negociar un pla d'igualtat i registrar-lo, la dotació de personal format en gènere que detecti discriminacions laborals, transparència en els sistemes retributius que garanteixin la no discriminació de gènere i la millora de la regulació de la contractació a temps parcial (perquè les dones són les més afectades per la temporalitat i la parcialitat).