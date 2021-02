Barrios assumeix la derrota a les eleccions de Pimec i en critica l'organització

La patronal de les pimes catalanes va celebrar ahir per primer cop en 23 anys unes eleccions amb dos candidats. Antoni Cañete, l'aposta del president sortint i que va obtenir 400 avals, tenia com a contrincant el candidat amb suport de l'ANC, Pere Barrios, que en va aconseguir 200. A l'hora de tancar edició encara tenia lloc el recompte de la votació a la seu de la patronal, però a mitja tarda Barrios ja va avançar la seva derrota i va continuar alimentant el fantasma de topinada: «Us puc anticipar que perdrem clarament», va dir després de dipositar el seu vot.

L'afluència per votar va ser alta i es van fet cues cues de més d'una hora. Barrios va criticar l'organització de les eleccions i va lamentar que Cañete hagués trigat massa estona a entregar els vots delegats que portava, de manera que va col·lapsar la seu barcelonina de la patronal. A l'exterior es van formar cues de desenes de persones i l'espera va superar les dues hores. Cañete, candidat continuista, ho va atribuir a una participació «desbordant» i, arran de la situació, es va traslladar a la seu de Girona per dipositar la resta de vots delegats. Alguns empresaris van qualificar la situació de «desastre total» i de «falta de respecte».

En alguns casos, els empresaris que esperaven al carrer a Barcelona van marxar perquè, com que era dia laborable, no podien ser més estona a la porta de la seu de Pimec per votar. Un soci de l'entitat, que no va voler revelar per quina empresa exercia el dret a vot, va explicar que s'havia esperat «aproximadament dues hores» i va atribuir a la «manca de cultura democràtica» de Pimec el «desgavell» de les eleccions. «Es fan les eleccions després de 23 anys i no saben ni com s'organitzen perquè pensaven guanyar sense ni baixar de l'autocar», va etzibar l'empresari. També es va esperar una hora i mitja Joan Sallarès, un soci individual de Pimec de Mollet i que deia que «és una pena que una organització d'empresaris pugui organitzar una votació». «Sembla que estigui fet expressament perquè ens cansem i marxem com ja ha fet molta gent», va lamentat».

Barrios també va assegurar que «el vot presencial sempre ha de tenir més prioritat que el vot delegat». «Un cop més es veu que no hi ha pràctica de fer eleccions, és molt trist fer venir a la gent un dia laborable i no atendre'ls», va lamentar Barrios, que va assegurar que «el vot presencial sempre ha de tenir més prioritat que el vot delegat». El candidat d'Eines Pimec va lamentar que no s'hagi «garantit el vot secret», ja que quan es recollia el posicionament de les diferents associacions i gremis es deia en veu alta.

Cañete va ser el primer a votar i, en dues hores, va ser l'únic que havia votat a Barcelona, cosa que, segons Barrios «ha fet que col·lapsés l'única urna que hi havia». Després, la Junta Electoral va permetre que s'obrís una segona urna i Cañete es va traslladar a la seu de Girona per poder dipositar el vot delegat que encara li faltava per entregar en una altra seu i descongestionar la votació a Barcelona. «Tenia tant vot delegat que he hagut d'anar a un altre lloc; si no, hauria bloquejat la seu de Barcelona», va reconèixer el mateix Cañete. De fet, l'actual secretari general de Pimec va defensar la seva decisió, tot argumentant que es tractava d'un fet que el perjudicava. «He hagut de desplaçar-me a una altra seu [...], però el més important és que la participació sigui màxima», va comentar. En aquest sentit, Cañete va parlar de nivells de participació «desbordants» i va defensar l'organització de les eleccions, assegurant que el vot secret també s'ha garantit en tot moment. Les urnes van estar obertes de 10 del matí a 5 de la tarda a Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida i Manresa.