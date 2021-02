Cañete celebra la victòria als comicis de Pimec: «Els socis han votat moderació»

El guanyador de les eleccions a Pimec, Antoni Cañete, va celebrar ahir la seva victòria als comicis per decidir la presidència de la patronal catalana, amb més d'un 80% dels vots. «Més de 100.000 empresaris han votat moderació davant la crispació. Han votat per un projecte i un programa, segurament davant oportunismes i desqualificacions», va assegurar en una roda de premsa després de conèixer-se els resultats, a dos quarts de dues de la matinada.

Cañete va advertir que no hi pot haver «ingerències polítiques» a les institucions i va demanar «deixar» que aquestes facin els seus processos «democràticament». El candidat d'Eines Pimec, Pere Barrios, va reconèixer que el seu projecte «no encaixa» a la patronal, ja que els socis han decidit per majoria absoluta donar «continuïtat» a la direcció.

El guanyador de les eleccions a la patronal va agrair la «complicitat» dels empresaris i va criticar les «ingerències polítiques» a les institucions. El fins ara secretari general de la confederació va defensar el seu projecte com una candidatura «plural» i va fer una crida que també «s'escolti» el missatge dels socis que han votat Eines Pimec.

Cañete també va defensar l'activisme empresarial com una «realitat» i va proposar situar les petites i mitjanes empreses en el «pont de comandament», ja que representen el 99,8% del teixit empresarial. Així mateix, va plantejar un «capitalisme inclusiu» i «pensar en petit» per aconseguir que les empreses catalanes creixin.

Per la seva banda, el candidat d'Eines Pimec, que tenia el suport de l'ANC, va agrair la confiança al 20% dels votants i va afirmar que la seva proposta no era «tan destructiva» com es «volia fer veure». «Tenim projecte i hem vist clar que aquesta proposta en aquesta casa no encaixa», va lamentar. Barrios va afirmar que els socis de la patronal tenen «molt clar» la seva aposta per una candidatura «continuista». «Potser proposàvem un canvi massa radical», va afegir.

Els candidats a les eleccions de la confederació van comparèixer ahir a la matinada després que la Junta Electoral de Pimec proclamés la candidatura d'Antoni Cañete com a guanyadora de les eleccions, després d'un recompte que es va allargar més del previst per la gran quantitat de vot delegat que hi va haver. En conseqüència, es va proclamar l'actual secretari general com el president provisional de la patronal i els 93 integrants de la seva llista, vocals de la nova junta directiva.

La participació a les eleccions va ser del 45,9%, amb un total de 3.717 vots en representació de 122.000 empreses. La candidatura de Cañete ha obtingut més del 80% del suport, amb 3.097 vots, mentre que la de Barrios n'ha recollit 599.

Foment felicita Cañete

El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, va felicitar ahir el nou president de Pimec, Antoni Cañete, despres que s'imposés dimarts com a guanyador a les eleccions a la patronal amb més d'un 80% dels vots. En un comunicat, Sánchez Llibre va afirmar que confia que en aquesta nova etapa «continuïn les bones relacions» entre Foment i Pimec que s'han mantingut durant el mandat de l'anterior president, Josep González.