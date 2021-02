El Corte Inglés prepara la sortida de 3.000 treballadors

El consell d'administració d'El Corte Inglés va aprovar aquest dimecres un nou pla estratègic que es basa en dos punts clau. El primer, la diversificació dels ingressos per no dependre exclusivament de les vendes 'retail' i millorar els marges. El segon, en un ajust de costos que suposarà la sortida d'unes 3.000 persones del grup de distribució i el tancament i transformació dels centres comercials que no són rendibles. Es tracta de la reestructuració més gran de la història de la companyia, segons publica 'El Confidencial'

Tot i que Marta Álvarez, la presidenta d'El Corte Inglés, era reticent a tocar la plantilla, «seguint la gestió paternalista del seu pare, la filla hereva d'Isidoro Álvarez ha arribat a la conclusió que el hòlding necessita una transformació per adaptar-lo a les noves necessitats i hàbits dels clients», publica el mitjà digital. La companyia ha registrat l'últim any unes pèrdues històriques de més de 500 milions d'euros, i ha constatat que els clients han incrementat de manera exponencial les comandes a través dels canals 'online' davant les compres presencials.

Venda 'online'

Aquesta transformació requereix menys punts físics de venda, més connectivitat 'online' amb els usuaris i una força de vendes diferent a la que ha sigut habitual a El Corte Inglés en les últimes dècades. Per això, el grup proposarà als sindicats la sortida pactada de prop del 4% de la plantilla, uns 3.000 empleats, als quals se'ls oferirà baixes incentivades amb unes condicions avantatjoses.

D'aquest nombre, 2.500 persones corresponen a treballadors dels centres comercials i 500, dels serveis corporatius. Es farà mitjançant un pla de baixes voluntari. El Corte Inglés té una força laboral d'uns 78.700 empleats directes i prop de 100.000 d'indirectes. El cost d'aquest pla d'ajust ascendirà a uns 200 milions d'euros, segons fonts financeres, citades pel diari digital.

El pla serà sufragat amb les desinversions immobiliàries que la companyia ha anat fent en els últims anys. La sortida d'aquestes 3.000 persones suposa l'ajust més gran d'El Corte Inglés en els últims quaranta anys. L'anterior ajust d'ocupació el va aprovar Dimas Gimeno, l'anterior president del grup, que va facilitar un ajust de 1.340 persones.