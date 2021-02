Un projecte de bioconstrucció guanya el concurs emprenedor del Berguedà

L'empresa consultora en bioconstrucció + Habitable s'ha endut el primer premi del Concurs d'Idees Emprenedores del Berguedà, mentre que Guies d'Arrel ha guanyat el premi amb més impacte social i territorial, i Naturally Language School, el premi a la innovació. Per la seva banda, Vimetea ha obtingut el premi del vot popular. L'entrega de guardons de la 9a edició d'aquest concurs es va celebrar ahir al vespre al nou espai La Sala de Puig-reig.

L'acte, conduït per Sergio López i Lluís Vall, es va iniciar amb la benvinguda per part de Josep Maria Altarriba, alcalde de Puig-reig, i posteriorment amb el balanç de les dues últimes edicions, en què el concurs s'ha celebrat en format audiovisual a través de Televisió del Berguedà.

La present edició ha estat qualificada d'èxit, ja que s'ha vist incrementat el nombre de candidatures presentades fins a 18, i les dades televisives han sigut molt bones (més de 20.000 teleespectadors de mitjana) i la votació popular feta a través de la plataforma de Regió7 ha tingut més de 3.000 vots, gairebé un 30% més que el 2019.

El moment de màxima atenció va arribar amb l'entrega dels 3 primers atorgats pel jurat. + Habitable es va emportar el primer premi, de 3.000 euros en metàl·lic i un paquet de serveis valorat en més de 5.000 euros. El projecte, amb Edu Llop al capdavant, és una consultoria en bioconstrucció, centrada a reduir l'impacte mediambiental, estudiar la relació entre les persones i el seu entorn, així com assessorar en eficiència energètica.

El premi amb més impacte social i territorial va ser per al projecte Guies d'Arrel, d'Àngels Gascueña. Es basa a realitzar guiatges de muntanya per a tot tipus de col·lectius, però especialitzats en persones amb diferents tipus de diversitat funcional. El jurat ha premiat la seva vessant social i integradora i la iniciativa es va emportar 1.500 euros en metàl·lic i 3.000 euros en un paquet de serveis.

Per la seva banda, Judit Vilalta va obtenir el premi a la Innovació, de 1.500 euros en metàl·lic i 3.000 euros en un paquet de serveis pel seu projecte Naturally Language School. Aquest gira entorn al seu centre d'aprenentatge d'anglès, on es treballa amb noves metodologies, apte per a tots els públics i adaptat a les necessitats de cada client. La candidatura de Vimetea, formada per Albert Plans i Míriam Castillo, va aconseguir el premi alVot Popular. El projecte es basa en la venda de productes de vímet, com poden ser complements per la llar, entre d'altres.

El president de l'Agència de Desenvolupament, Lluís Vall, va felicitar tots els projectes participants «per confiar en l'ADB com a llançadora de projectes», i va assenyalar que «esperem que sigui quin sigui el resultat us puguem seguir acompanyant per arribar a la consolidació del projecte».