La vacunació i les polítiques expansives impulsaran el creixement econòmic

La recuperació econòmica és un dels grans reptes d'aquest 2021, en un context marcat per la incertesa de la crisi de la covid. Segons els experts, la recuperació a Catalunya serà una realitat a partir del segon semestre d´aquest any, i sobretot el 2022. Aquesta és una de les principals conclusions de la trobada virtual organitzada per Regió7 i BBVA. Es va fer dijous i va comptar d'una banda, amb la intervenció de Selma Daclan, directora de Banca d'Empreses i Corporacions de BBVA, que va exposar les solucions financeres que tenen les empreses en relació a la banca. D'altra banda, Pep Ruiz, economista de BBVA Research, va fer una ponència centrada en les perspectives econòmiques, per tal que les empreses puguin fer una bona planificació.



Al 2020, la covid i les restriccions per fer front a la pandèmia han suposat un impacte econòmic sense precedents, amb una caiguda del PIB global de prop d'un 3%, pràcticament el doble que l'última vegada que s'havia desplomat, el 2009.

L'inici del 2021 està sent complicat, però l´avenç de la immunitat gràcies a les vacunes reduirà la incertesa sanitària i flexiblitzarà les restriccions comercials i de mobilitat, fet que «impulsarà el consum privat, la inversió i les exportacions», segons Pep Ruiz. Assegura que la vacunació serà un determinant clau però no l'únic: «la política econòmica fiscal i monetària pot jugar un paper molt rellevant. Si es compleixen els supòsits, el creixement mundial podria superar el 5%, això tenint en compte l'alentiment d'aquest inici d'any». Vaticina que «el creixement econòmic serà una realitat des de mitjans d'aquest any, i especialment l'any que ve. Tot i això, l'economia no retornarà als nivells previs a la pandèmia fins la segona meitat del 2022». I aleshores, afegeix, «hi haurà sectors guanyadors i sectors perdedors, com les activitats turístiques, que estaran lluny del nivell precrisi».

Catalunya ha estat una de les comunitats més castigades per la pandèmia, per la importància del turisme, «un sector que s'anirà recuperant progressivament». El repunt del turisme és un dels factors que influiran en el creixement econòmic, així com també els fons europeus. Aquest impuls fiscal podria suposar per a Catalunya rebre entre 6.200 i 10.400 milions d'euros fins el 2023 de fons europeus per desenvolupar projectes d'inversió, «una quantitat sense precedents en un període de temps tan c urt».

L'impacte de la crisi a Catalunya ha estat desigual en funció de les zones. Per exemple, Pep Ruiz va donar dades de la comarca del Bages per respondre una de preguntes del públic virtual assistent a l'acte. «Al Bages la caiguda va ser menor, ja que és una comarca amb menys pes turístic que altres i amb més activitat industrial, amb empreses que van seguir funcionant». El comportament del sector industrial, menys dinàmic abans d'entrar a la crisi, la dèbil recuperació de les exportacions en el segon semestre, i el manteniment de part de les plantilles en ERTO, podrien explicar el comportament diferent del Bages.

Incertesa i riscos

La incertesa, tan epidemiològica com financera i econòmica, continua sent elevada, tot i la millora de les perspectives. Amb aquest escenari, hi ha tres riscos a tenir en compte. El primer és l'evolució de la covid, «ja que la crisi sanitària té efectes nocius per l'economia», recorda Pep Ruiz.

En segon lloc, la solvència empresarial, sense passar per alt que el nombre d'empreses cau des del juliol passat: «Els crèdits ICO són un alleugeriment per a la liquiditat, però si la crisi s'allarga i no es prenen mesures apareixeran problemes de solvència que augmentaran la mortalitat empresarial, sobretot de les empreses més petites».

I un altre dels riscos són les reformes. Segons Pep Ruiz, «cal posar en marxa reformes eficaces per a una recuperació més sostenible, però demana ambició, diagnòstic i consens polític».

Missatges clau

La ponència de l'economista Pep Ruiz va deixar un lectura optimista per al creixement econòmic, que serà gradual i heterogeni. Els quatre missatges principals són:

Hem deixat enrere un 2020 marcat per l'expansió de la pandèmia i les restriccions per contenir-la, que han donat pas a una recuperació gradual i heterogènia. El creixement econòmic a l'Eurozona (4,3% de mitjana entre 2021 i 2022) superarà el previst als EUA (3%).

L'evolució de la incidència de casos covid, l'augment de la incertesa i l'especialització sectorial són claus per explicar la contracció de les economies catalana (-11,2%) i espanyola (-11%) l'any 2020.

L'avenç en la immunització i les polítiques expansives impulsaran el creixement des de mitjans del 2021 a Catalunya. El PIB augmentarà el 5,9% aquest any 2021 i el 7,2% el 2022, amb una recuperació progressiva de la demanda turística, els fons europeus i la capacitat productiva sense utilitzar.

I pel que fa als riscos. A curt termini, el control de la malaltia i la velocitat del procés de vacunació són prioritaris i esbiaixen les previsions a la baixa. L'ús eficient dels fons europeus i els consensos sobre reformes són necessaris per incrementar el creixement potencial.



Els fons europeus tindran dos focus principals: sostenibilitat i transformació digital, «dos aspectes en què creiem fermament»



Selma Daclan va particpar a la primera part de la trobada virtual d'ahir per exposar quines són les solucions financeres que tenen les empreses en relació amb la banca. Directora de Banca d'Empreses i Corporacions de BBVA. S'encarrega de la zona del Bages, Berguedà i Solsonès, amb cobertura també a la Cerdanya i l'Alt Urgell.





Selma Daclan, directora de Banca d'Empreses i Corporacions

Estem ubicats al nou Centre Banca Clients de Manresa, dels primers que s'han obert a Catalunya. És un nou tipus d'oficina, més gran, que ofereix serveis de màxima especialització en diferents àmbits, en el nostre cas el d'empreses de facturació entre 5 milions i 300 milions d'euros. Som més de deu persones dedicades exclusivament a aquest col·lectiu, amb perfils especialitzats en comerç exterior, finançament i sostenibilitat, e-comerç, digitalització... A més, en el mateix centre també hi ha ubicats els companys que donen servei de banca privada/patrimonis, pimes i autònoms.

Immersos en l'actual situació de crisi, què necessiten les empreses de vosaltres?

El què més necessiten és finançament, però sempre acompanyat d'un bon assessorament, tant des de com s'ha d'instrumentar en funció de la seva naturalesa (circulant, inversió..) com en la seva transformació cap a la sostenibilitat, que serà un factor clau en la recuperació verda.

Comentava que un dels experts que dona servei a les empreses es dedica a la sostenibilitat. Aquest aspecte és un pilar fonamental i indispensable per al creixement de les empreses i la futura recuperació de la crisis?

Efectivament, la sostenibilitat és molt important perquè ho demana tothom: societat, consumidors, proveïdors reguladors. Els fons europeus tindran dos focus principals: sostenibilitat i transformació digital.

Pel que fa la sostenibilitat, és una aposta clara per ser més eficients, competitius i resilients en el context actual i en crisis futures?

Sí. A BBVA tenim clar des de fa molt temps el paper que la sostenibilitat, per això és una de les nostres prioritats estratègiques i tenim el compromís de mobilitzar 100.000 milions d'euros en finançament sostenible (del 2018 i 2025). Ja en portem 50.000. Cal dir que recentment el Dow Jones ens ha reconegut com el primer banc sostenible d'Europa i el segon del món, no només per les nostres accions particulars si no per l'efecte multiplicador amb els nostres clients.

De fet, cal dir que des de BBVAvolem finançar empreses i projectes sostenibles.

Posi'ns-en alguns exemples...

D'una banda, la inversió finalista, on podem parlar d'il·luminació led per reduir empremta de carboni o millorar la independència energètica/autoconsum mitjançant plaques fotovoltaiques. I també maquinària que contribueixi a l'estalvi energètic i que compleixi els requisits d'inversió sostenible.

D'altra banda, la inversió sostenible no finalista o condicionada mitjançant la Incorporació de KPIs de sostenibilitat que milloren el preu de les operacions.

Un altre exemple que combina sostenibilitat i digitalització, un binomi en el que som experts, és la nova funcionalitat del nostre agregador financer per a empreses , servei totalment gratuït que a més a més de permetre la visió global de totes les entitats financeres, permet a les empreses mitjançant l'anàlisi de dades de la seva activitat diària, conèixer la seva empremta de carboni, veure on estem situats i a partir d'aquí saber quines accions podem implementar que ajudin a reduir la despesa energètica i generar un impacte positiu en el planeta.

Respecte la transformació digital, és de vital importància per a les empreses i sembla que tothom ho té més clar perquè fa més temps que en sentim a parlar. De tota manera, val la pena tenir-ho molt present i no oblidar-nos-en oi?

Nosaltres hi creiem fermament, i fa molts anys que treballem per continuar sent líders en aquest àmbit. Per això seguim invertint i millorant la nostra app, una de les millors del món.

En aquest sentit, incorporem funcionalitats per facilitar el dia a dia de l'empresa com per exemple AvalBox, que permet gestionar els avals 100% de manera àgil i totalment digital, i amb La Fàbrica de Moneda i Timbre com a tercer de confiança.

Facilitar la gestió diària de les finances és un dels objectius de la nostra estratègia digital. Actualment, un client pot fer per canals digitals gairebé el 100% de les operacions, i això és molt important sobretot ara en època de pandèmia. Sempre i quan, això sí, sense oblidar l'assessorament personalitzat i altament especialitzat que donem als nostres clients.

