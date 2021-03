La pandèmia fa caure el salari mitjà a Catalunya el 4,6% interanual

El salari mitjà s'ha reduït el 4,6% interanual a Catalunya, una caiguda que és més profunda que la soferta per la remuneració mitjana estatal, -3,1%, i que és la tercera més profunda entre totes les autonomies. Segons un estudi d'Adecco, això fixa la el salari mitjà en 1.725 euros mensuals, encara que continua sent el quart sou més alt entre totes les comunitats. La pandèmia i els ERTO (només es cobra un 70% de la base reguladora) han influït negativament en la caiguda.

Quan descomptem la inflació de l'evolució del salari mitjà, obtenim la variació del seu poder de compra, el salari real. Considerant les variacions acumulades en els últims vuit trimestres (període que considera el Monitor Adecco per analitzar les variacions del poder adquisitiu) s'observa que el salari mitjà català perd en l'actualitat el 2,8% de capacitat de compra (és la tercera remuneració autonòmica amb la pèrdua adquisitiva més profunda). Un any enrere, en canvi, guanyava el 2%. Aquesta pèrdua es tradueix en 611 euros anuals menys a la butxaca d'un assalariat mitjà català. En aquest sentit, el salari espanyol ha passat de guanyar un 0,9% a perdre l'1,4%.

Les restriccions a l'activitat econòmica per fer front a la pandèmia del coronavirus han fet que continuï la caiguda de la sinistralitat laboral, iniciada amb el confinament domiciliari del març i l'abril. En el quart trimestre s'han registrat a Catalunya 53,1 accidents per cada 10.000 ocupats, la qual cosa suposa una reducció interanual del 30,5%. Per a Catalunya és la millor dada en almenys 20 anys. A més, aquesta reducció de la sinistralitat ha fet que Catalunya passi a ser la tercera autonomia amb menys proporció d'accidents de treball.

Mentre que ha crescut en 133.300 persones el nombre d'aturats de curta durada (menys de dos anys desocupats), ha caigut en 1.200 persones el col·lectiu d'aturats de llarga durada. D'això sorgeix un increment total de 132.100 desocupats al llarg dels últims dotze mesos. És a dir que, tot l'increment de l'atur català té lloc entre els de curta durada. Ara hi ha a Catalunya 91.700 persones que almenys fa dos anys que estan desocupades. Encara que és una xifra gran, és la quarta dada més baix per a la regió des del juny del 2010 i menys d'una tercera part del que era el 2014. Els aturats de llarga durada a Catalunya equivalen al 18% del total de persones sense ocupació, la segona dada més baix a escala autonòmica.

Al conjunt d'Estat, el 69,9% dels aturats està cobrant una prestació per desocupació, cosa que suposa un increment interanual d'1,3 punts percentuals. Amb tot, hi ha una reculada en comparació del 74,7% aconseguit el segon trimestre del 2020.

A Catalunya, aquesta proporció ha baixat l'1,4%, per la qual cosa ara el 65,6% dels aturats està cobert per una prestació. Hi ha cinc regions on més d'un 80% dels aturats estan coberts per una prestació: Extremadura (93,6%, 7,2 més), Cantàbria (84,5%, 1,9 menys), Balears (83,4%, 15,1menys), Galícia (83,1%; 9,9 més) i Andalusia (80,1%; 3,5 més).