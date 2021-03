Catalunya ha perdut 866 treballadores autònomes en el darrer any, marcat per la crisi sanitària i econòmica causada per la pandèmia, segons l'Informe Dona Autònoma elaborat per ATA. A desembre del 2019, hi havia inscrites en el RETA 197.234 dones i un any més tard, 196.368, és a dir, un 0,4% menys. Les dones representen el 35,7% del total del col·lectiu. En canvi, entre els homes, la crisi no ha impactat amb tanta força i les xifres s'han mantingut estables, amb 352.636 autònoms, 59 més que a desembre del 2019. A nivell de l'Estat, es va observar la mateixa tendència. Concretament, es van sumar més cotitzants al RETA -2.113-, amb un increment de 4.046 homes (2.097.731 en total) i un descens de 1.993 dones autònomes (1.171.810).

Sobre el total, al conjunt d'Espanya les dones representen el 35,8% a 31 de desembre de l'any passat i el sector escollit majoritàriament per les dones és el comerç (25,5%), d'acord amb l'informe presentat amb motiu del Dia Internacional de la Dona.

Pel que fa en els darrers deu anys, el nombre de dones sí que és superior. Així, si a desembre del 2010 hi havia 182.781 autònomes a Catalunya, deu anys més tard, al 2020, n'eren 196.368, és a dir un 7,4% més. Per contra, la tendència entre els homes va ser a la baixa, amb un 0,6% menys, fins als 352.636.

Al conjunt de l'Estat, comparant les dades entre desembre de 2010 i 2020, s'observa un increment de l'11,5% en el nombre de dones que cotitzen al RETA, és a dir, 120.616 més, fins a 1.171.810. En canvi, entre els homes autònoms l'augment va ser més moderat, del 2,4% (+48.446), fins als 2.097.731.