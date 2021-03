La crisi econòmica s'emporta el parc de Horrorland del Berguedà

Horrorland, considerat el millor parc de terror del sud d'Europa, no obrirà més les portes en l'ubicació que havia tingut fins ara a les naus sota l'antiga central tèrmica de Cercs. En el seu comiat, Horrorland, promogut per emprenedors berguedans, afirma que ha hagut de prendre aquesta decisió a causa de «la debilitat econòmica provocada per la pandèmia». Ara bé, aquests problemes econòmics s'han d'emmarcar també en un context de desavinences i ensopegades entre l'empresa promotora i l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, l'entitat propietària de les naus on es desenvolupava l'activitat.

Un cop va esclatar la pandèmia de la covid-19 la passada primavera, els organitzadors van demanar a l'Agència una condonació del pagament dels lloguers. Entre els mesos de març i juny, Horrorland continua assumint aquesta despesa, mentre que a partir del juliol l'entitat berguedana exhimeix els organitzadors de costejar els lloguer de les naus.

Fonts de Horrorland han assenyalat a aquest diari que «hem hagut de posar diners per assumir totes les nostres pèrdues, i critica que l'Agència no hagi vetllat per «l'emprenedoria i el turisme, que és el que aporta Horrorland», defensen des de l'organització. L'empresa considera, a més, que fins que l'Agència no li torni el pagament del lloguer d'entre març i juny, «no haurà acabat la relació contractual», afirmen.

Horrorland va obrir les seves portes l'octubre del 2018 exhaurint totes les entrades. L'any 2019 el parc va ampliar l'aforament i els dies d'obertura. Al llarg de les dues temporades, el centre d'oci centrat en el terror i l'adrenalina ha acumulat més de 40.000 visitants i ha generat 170 llocs de treball, segons els organitzadors . El darrer any 2020, Horrorland no va poder obrir les seves portes tot i haver venut el 100% de les entrades. Una setmana abans del dia previst per arrencar la nova temporada, les mesures dictades pel Procicat respecte de la covid-19 van obligar a suspendre'n la tercera edició. En aquell moment, assenyalen des de l'organització, «el parc ja havia fet una gran inversió per adaptar les instal·lacions a les noves normatives i, a més, va retornar els diners de totes les entrades venudes, remarquen des de Horrorland.

Finalment, l'organització agraeix en un comunicat «la confiança de tots els visitants i fans que han apostat pel projecte i han cregut en el millor Scream Park d'Europa», emfatitzen.

L'ADB destaca que ha efectuat ajudes per un valor de 100.000 euros a Horrorland des de l'obertura de l'any 2018, i ha condonat els lloguers de de juliol a desembre d'aquest 2020. L'entitat assenyala que, en els últims mesos, Horrorland demanava entre 60.000 i 80.000 euros per continuar la seva activitat, una aportació que no ha estat possible perquè «el nostre pressupost és finalista» i no ho permet, recalquen des de l'Agència.

Una altra de les crítiques de l'organisme és que Horrorland no desestacionalitzés la seva activitat, ja que el parc de terror només obria unes setmanes durant els últims mesos de l'any.

D'altra banda, l'Agència es queixa de que l'empresa promotora hagi deixat les instal·lacions «amb una gran quantitat d'andròmines i deixalles a l'interior de les naus així com també als espais exteriors que van ocupar».