Grup Calot adquireix Soler Global Services i es queda 209 dels seus 290 empleats

El grup badaloní Calot serà qui agafi les regnes del que queda del grup bagenc Soler, que estava en ple procés de desmembrament. El procés concursal ha estat guanyat per Calot, que s'ha compromès a subrogar 209 dels 290 empleats de Global Services, l'empresa de grup Soler dedicada a tasques de manteniment de grans equipaments públics. Segons fonts del comitè d'empresa de Global Services, Calot respectarà l'antiguitat dels treballadors, així com les seves condicions de treball i el sou, i els posarà al dia dels salaris impagats, que a hores d'ara són els mesos de gener i febrer.

La jutgessa ha donat aquesta setmana el vist-i-plau a l'oferta de Calot, que assumirà bona part de la plantilla i els contractes de Global Services, que està treballant a la Universitat Autònoma de Barcelona, centres de salut i col·legis catalans. Els únics contractes que no assumirà Calot són a Canàries, Madrid i Cadis. A Canàries treballen una setantena dels treballadors de Global Services que Calot no subrogarà.

El procés concursal queda ara pendent d'al·legacions abans que sigui definitiu, però es preveu que el procediment quedi tancat aquest mateix mes de març. Calot aporta 400.000 euros, que serviran per crear una nova societat que operarà des d'una nau de Bufalvent, a Manresa, segons han explicat fonts del comitè d'empresa a aquest diari.

De la resta d'empreses de Grup Soler, Constructora 1953 i Bages Inser, ja van ser liquidades. Electromecànica Soler, la matriu del grup bagenc, està en preprocés concursal, però bona part de la seva plantilla (com també part de la constructora i de Bages Inser) ja va ser traspassada a Global Services, com és el cas del total del departament d'administració (26 persones).

Per al comitè d'empresa, la resolució del concurs a favor de Calot és una «bona notícia», ja que altres ofertes plantejades en el procediment concursal preveien subrogar menys d'un centenar de treballadors.

Els greus problemes de Grup Soler van començar a finals del 2018. La plantilla va començar a patir endarreriments en les nòmines. L'any passat, CCOO va alertar d'un deute del grup per «mala gestió» superior als vint milions d'euros.

Grup Calot, especialitzat en la construcció i instal·lacions, té empreses, a Madrid, Saragossa i Sevilla, entre d'altres, i també a Igualada, on hi ha la seu social de la societat del grup Cimelsa. L'entremat empresarial va facturar l'any passat 30 milions d'euros. La seva plantilla estava formada el 2020 per ?210 persones.