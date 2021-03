L'hereva de Freisa trasllada la seva producció del Bages a Granollers

Audens Group Solutions, el grup al qual pertany Freigel, abans Freisa, ubicada al polígon Sant Isidre de Sant Fruitós de Bages, ha decidit traslladar la seva producció d'aliments preparats del Bages a Granollers, a la seu central del grup alimentari.

El motiu esgrimit per la companyia per dur a terme aquesta «reorganització industrial interna» és la «necessitat d'especialitzar les capacitats productives de les seves plantes d'elaboració, modernitzar el seu equipament industrial substituint algunes instal·lacions obsoletes i generar economies d'escala que permetin elaborar productes a mida del client», segons han explicat a aquest diari fonts de l'empresa.

El trasllat de la producció, que Audens Group Solutions pretén fer a començaments d'abril, hauria de suposar el trasllat de la cinquantena llarga de treballadors de la planta al nou centre operatiu o a d´altres del grup, una operació les condicions de la qual estan negociant el comitè d'empresa i la companyia.

Segons la direcció del grup, l'objectiu del trasllat és mantenir l'activitat i també els llocs de treball del personal de Sant Fruitós de Bages en el mateix grup industrial. «La integració de la planta de Sant Fruitós al nostre perímetre de producció és un pas més en la nostra estratègia de concentrar activitats que generin més valor per als clients», expliquen les mateixes fonts corporatives.

Audens Group Solutions està especialitzada en la producció i comercialització de plats preparats congelats (com canelons, croquetes, lassanyes i aperitius), tant per al mercat minorista com per al canal horeca. A més de Sant Fruitós, el grup disposa de plantes de producció a Catalunya i el conjunt de l'Estat a Granollers, Parets del Vallès, Zamora i Balsareny. Aquesta última planta es va crear el 1994 com a Precocinados Deli, de l'empresa Priela (una de les fundadores d'Audens Group), i no està afectada pel trasllat productiu. El grup té 750 treballadors en plantilla, fabrica unes 800 referències de productes, ven a clients com Mercadona, exporta a una vintena de països i el 2020 el seu volum de negoci va arribar als 110 milions d'euros.

L'estiu del 2019, la companyia va posa en marxa un pla d'inversió de quatre milions d'euros per ampliar la seva planta central de Granollers

Freisa va néixer a mitjans dels anys 70 com una iniciativa de les famílies bagenques Freixanet i Planas. El 2004, Freisa es va fusionar amb l'empresa de Zamora Ibergel, operació de la qual va néixer Freigel Food Solutions. El 2010, el grup Audens Solutions va adquirir Freigel.