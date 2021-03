Galícia i Aragó volen treure a Catalunya la fàbrica de bateries de Martorell

El vicepresident segon de la Xunta de Galícia i 'conselleiro' d'Economia, Francisco Conde, ha demanat al Govern central que rectifiqui la seva decisió d'ubicar a Martorell la primera fàbrica de bateries per a vehicles elèctrics d'Espanya i permeti a totes les autonomies competir en igualtat de condicions per aquest projecte. «Demanem al Govern que rectifiqui i que torni al camí del diàleg», ha dit Conde, que ha assenyalat que l'Executiu de Sánchez va sorprendre la setmana passada el conjunt del sector de l'automoció a Espanya, amb una «decisió inèdita» al comprometre un projecte abans de la mateixa convocatòria d'ajudes.

«És la primera vegada que passa», ha afegit Conde, per qui aquesta decisió «està posant en evidència el mateix mandat de la Comissió Europea», segons el qual un projecte d'aquestes característiques, amb fons europeus, ha d'estar supeditat al diàleg, a «una cogovernança amb les comunitats autònomes» i, sobretot, que es garanteixi la igualtat d'oportunitats. «Lamentablement, el Govern va trencar aquest compromís amb aquest anunci i nosaltres lamentem que estigui canviant les regles del joc quan encara no han començat les convocatòries», ha afegit.

«Tenim deu comunitats autònomes a Espanya que tenen fabricants i, per tant, podrien i podem estar en condicions d'optar a un projecte d'aquestes característiques», ha afegit el 'conselleiro', que ha abundat en el compromís de la Xunta a col·laborar i participar en qualsevol tipus de consorci publicoprivat que pugui impulsar el sector de l'automoció a Galícia. Conde ha recordat que a PSA, a Vigo, està desenvolupant el cotxe autònom i el cotxe elèctric, per la qual cosa «Galícia té una candidatura molt solvent per optar a un projecte d'aquestes característiques».

Mentrestant, Aragó mira de posicionar-se en aquesta carrera amb la fàbrica de Stellantis (unió dels grups PSA i FCA) de Figueruelas, que opta als fons europeus de reconstrucció amb un projecte tractor de 230 milions d'euros amb què pretén abordar la seva transformació cap a l'electromobilitat. Segons explica 'El Periódico de Aragón', la planta aragonesa fabrica ja des de fa un any un cotxe de bateria, el Corsa-i, el primer totalment elèctric de tots els que es produeixen a Espanya. Però l'aposta de Stellantis per aquest segment de vehicles verds va molt més enllà amb aquesta iniciativa, que va ser anunciada el mes de novembre passat pel president Javier Lambán, amb motiu d'una visita de la ministra d'Indústria, Reyes Maroto, que va anar a Saragossa a presidir una reunió de la Taula Nacional de la Mobilitat, que té la seva seu a la capital aragonesa.

Set vehicles purs

Aquesta gran inversió haurà de concretar-se, però Aragó no es troba en una mala posició al terreny del cotxe elèctric. Cal tenir en compte que a Saragossa es fabrica un dels set únics vehicles purs d'aquest tipus que es fan a tot Espanya el 2021. Malgrat que les bateries s'acoblen en algunes de les fàbriques, la seva procedència és exterior.

Els altres sis cotxes 100% elèctrics s'acoblen en tres plantes. A la de Stellantis a Vigo es produeixen el Peugeot 2008, el Peugeot Partner i el Citroën Berlingo; i a la factoria del mateix grup a Madrid, el Citroën C4. Mercedes-Benz fa a Vitòria la furgoneta Clase V, mentre que a Nissan Barcelona està a punt de deixar de fer-se l'eNV200, per la qual cosa cau de l'equació.

Es tracta d'un escàs bagatge per promoure un mercat 100% elèctric que en el dia d'avui només representa l'1,5% del volum de matriculacions a Espanya. A Europa és del 10,5%. Un abisme. El cert és que al nostre país es fabriquen més híbrids i microhíbrids que elèctrics. Per exemple, Renault produeix a Valladolid les versions híbrides i endollables del Captur i el Megane; i Ford fa el mateix a València amb el Kuga i el Mondeo.