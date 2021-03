Renfe compra 211 trens de gran capacitat per a Rodalies a Alstom i Stadler per 2.445 milions d'euros

El Consell d'Administració de Renfe ha aprovat aquest dilluns l'adjudicació a les empreses Alstom i Stadler del contracte per a la compra de 211 trens de gran capacitat per a Rodalies, per un import total de 2.445 MEUR. El pla de Rodalies preveu que 56 d'aquests combois es destinin a Catalunya, tot i que està subjecte a l'aprovació del contracte programa dels serveis de Rodalies entre la Generalitat i Renfe. Del total de trens, 176 tindran una longitud de 100 metres cadascun, i els altres 35 arribaran als 200 metres de llargada. De fet, els nous combois tindran un 20% més de capacitat que els actuals models Civia, minimitzaran el temps de baixada i pujada de viatgers, i seran accessibles per a persones amb mobilitat reduïda.

Segons ha detallat Renfe, el contracte es divideix en dos lots: el primer, adjudicat a Alstom Transport, per al subministrament de 152 trens de 100 metres de longitud, per un import de 1.447 MEUR; i el segon, adjudicat a Stadler Rail València, per 24 trens de 100 metres de longitud, i 35 trens de 200 metres cadascun, per import de 998 MEUR. Tots dos lots inclouen les peces de parc, el magatzem inicial de recanvis i els seus utillatges, i el manteniment durant 15 anys. La prestació dels serveis de manteniment es realitzarà a través de societats anònimes participades (51% la companyia adjudicatària i 49% Renfe Fabricació i Manteniment).



Nous trens: mínim de 900 places, wifi i zones per a bicicletes



Els nous trens, que seran destinats a servei en els grans nuclis de Rodalies, tenen una capacitat d'almenys 900 places cadascun d'ells (un 20% més que els actuals Civia). A més, minimitzaran el temps de baixada i pujada de viatgers, mitjançant un avançat disseny amb un mínim de 10 portes i amplis vestíbuls. Així mateix, tots ells seran totalment accessibles per facilitar el viatge de persones amb mobilitat reduïda, i disposaran de connexió wifi i zones per bicicletes i carrets infantils.

L'operació forma part del pla de renovació de flota posat en marxa per Renfe l'any 2019 i que suposarà la renovació del 50% dels trens de Rodalies i Regionals. La companyia ferroviària efectuarà licitacions que superen en conjunt els 3.500 milions d'euros i que generaran al voltant de "52.000 noves ocupacions". La primera d'aquestes licitacions va ser adjudicada el mes de juny passat a l'empresa Construccions i Auxiliar de Ferrocarrils (CAF) per al subministrament de 31 trens d'Ample Mètric i 6 trens Alpins, i el manteniment parcial de la flota de trens durant un període de 15 anys, per un import global de 258 MEUR.

En paral·lel, en els pròxims mesos Renfe té previst adjudicar contractes per l'adquisició de 43 de trens de Mitjana Distància i 38 trens de Rodalies, tots ells híbrids, que es destinaran al servei en diferents comunitats autònomes. Igualment, està previst adjudicar també un contracte per la compra de 40 caps motriu que aniran destinades a les diferents línies d'Alta Velocitat.