Els ajuts del Govern per als treballadors en ERTO seran d'entre 600 i 900 euros

Els ajuts extraordinaris per treballadors amb baixos ingressos inclosos en un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) seran d'entre 600 i 900 euros per empleat, en funció dels mesos que duri l'afectació. El conseller de Treball, Chakir el Homrani, ha explicat que els pagaments es començaran a fer a partir de dilluns i ha assegurat que preveuen enllestir-los "en dues setmanes". El pressupost de les subvencions serà de 93,5 milions d'euros, aproximadament 11 milions menys del que es va anunciar. Aquesta baixada s'explica perquè hi ha hagut menys sol·licituds de les previstes. En total la subvenció arribarà a 141.700 persones, de les quals 134.494 estan inclosos en un ERTO i 7.302 són treballadors fixos discontinus.

Segons les dades del Ministeri de Treball de febrer, a Catalunya hi ha 190.902 treballadors en un ERTO actiu. Per tant, cobraran aquest ajut de mínim 600 euros un 70,45% de les persones que es troben amb la feina suspesa en un expedient temporal.

Després d'un mes de negociació, la proposta acordada al Consell del Diàleg Social és de 600 euros per a les persones en ERTO durant 3 mesos, que són 58.105 empleats, el 40,98% dels sol·licitants. Per a la majoria de beneficiaris, la subvenció serà de 700 euros que és la quantitat que rebran 82.670 treballadors (58,31%) que han estat en un expedient entre 4 i 5 mesos. Aquesta transferència serà de 800 euros per als 753 empleats (0,53%) en un ERTO entre 6 i 7 mesos. La quantitat més alta, de 900 euros, es destinarà a les 268 persones amb la feina suspesa entre 8 i 10 mesos. L'estratificació de l'ajut era una petició que els sindicats han reiterat des de l'inici de les converses.

El Homrani ha indicat que no s'ha arribat al "topall màxim" de beneficiaris, ja que en un inici, el Govern comptava que aquesta transferència directa arribaria a 175.000 persones. Segons el conseller, no hi ha hagut un problema de temps per apuntar-se perquè "es va fer molta difusió per part de la Generalitat i dels sindicats" i la inscripció era "absolutament residual" a les acaballes del període obert.

"El registre va funcionar de forma molt positiva", ha dit abans d'afegir que s'ha de treballar per "evitar les barreres d'altres capitals, relacionals i culturals".

Encara que en total hi ha més afectades per ERTO, un 57% dels beneficiaris de l'ajut són homes. "Ens preocupa aquest biaix", ha dit El Homrani, que ha reiterat que s'ha de treballar per eliminar les barreres per accedir a prestacions.

D'altra banda, el segment d'edat del 40% dels inscrits és entre 26 i 42 anys i la demarcació on es concentraran més ajuts és la de Barcelona, amb 7 de cada 10 sol·licituds.

El Homrani ha tret pit de l'aposta del Govern de donar suport "a les persones de més vulnerabilitat deixant de banda els treballadors que han perdut la feina per la crisi" tot afirmant que "és l'ajut més important que s'ha donat de complementarietat de la prestació d'ERTO a l'Estat espanyol". Els empleats inclosos en un d'aquests expedients temporals passen a cobrar l'atur i, per tant, el 70% de la base reguladora.

Els treballadors beneficiaris rebran un SMS a partir de dilluns on podran consultar la resolució de l'ajut.

Les subvencions formen part del pla trimestral d'ajuts directes de la Generalitat dotat amb 618 milions d'euros pels col·lectius i sectors que més pateixen l'impacte de la pandèmia.