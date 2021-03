Nokia i Sony se sumen a Ericsson i no assistiran al Mobile World Congress

Nokia i Sony no participaran de forma presencial el Mobile World Congress d'enguany per la pandèmia, segons ha pogut confirmar l'ACN aquest dimecres. En el cas de Nokia, el grup finlandès ha emès una declaració argumentant que la decisió té com a objectiu "preservar la salut dels treballadors, clients i socis". "Donada la naturalesa internacional de l'esdeveniment i un desplegament de les vacunes en les seves primeres fases, hem pres la meditada decisió de participar únicament de forma virtual a l'esdeveniment", ha afegit el grup. Les baixes se sumen a la de la sueca Ericsson, que aquest dimarts va al·legar motius de seguretat davant "els continus impactes de la covid-19".

Tot i l'anunci, Nokia assegura que participarà en actes en formats no presencials per seguir vinculada al congrés. "Entenem que GSMA està planejant una sèrie d'activitats virtuals i treballarem amb ells per entendre com podem participar", ha apuntat l'empresa en la seva declaració.

El buit presencial que deixarà Nokia és un dels més rellevants, ja que la companyia tenia reservat tres 'stands' que sumaven gairebé 1.700 metres quadrats. Pel que fa a Sony, l'empresa japonesa comptava amb dos espais que junts sumaven més de cinquanta metres quadrats, mentre que l'espai que ocupava Ericsson era de més de 6.000 metres quadrats.

Malgrat les tres baixes confirmades, el primer tinent d'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, va assegurar ahir que l'absència d'Ericsson no provocaria un 'efecte contagi' en altres companyies i va apuntar que la celebració del MWC, prevista entre el 28 de juny i l'1 de juliol de 2021, no perillaria.

Tot plegat es produeix després que GSMA –l'empresa organitzadora del congrés- anunciés que els assistents a la fira hauran de portar un test negatiu de coronavirus cada 72 hores per poder entrar al recinte. Per altra banda, l'entitat té previst instal·lar tres punts per fer tests ràpids a les entrades de la Fira de Barcelona i 13.000 dispensadors de gel hidroalcohòlic.



El precedent de l'última edició



L'edició del Mobile de l'any passat, que s'havia de celebrar al febrer –abans que es declarés l'estat d'alarma-, finalment va quedar suspesa per la falta d'assistents i pels riscos derivats de la covid-19. La primera que va anunciar la seva absència va ser la sud-coreana LG, una llista a la qual es van afegir la mateixa Ericsson i posteriorment altres empreses com Nvidia, Amazon o Sony, entre d'altres.