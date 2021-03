El SEPE segueix paralitzat després de l'atac cibernètic de dimarts

El servei informàtic del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) continuava sense funcionar a primera hora d'aquest dijous després de l'atac cibernètic que va patir dimarts passat i que s'està intentant solucionar des d'aleshores per experts informàtics del Centre Criptològic Nacional, del mateix SEPE i de la Secretaria General de l'Administració Digital.

En la seva pàgina web, el SEPE informa els usuaris que està sent objecte d'un «incident de seguretat», durant el qual s'ha vist afectada la disponibilitat dels seus sistemes d'informació i comunicacions.

«Les primeres actuacions urgents efectuades s'han produït amb la màxima celeritat possible i amb l'objectiu principal de contenir l'incident, aïllar i, per tant, mitigar el seu impacte en els sistemes del SEPE», apunta l'organisme.

Actualment s'està treballant amb l'objectiu de restaurar els serveis prioritaris al més aviat possible, entre els quals es troba el portal del SEPE i després, gradualment, la resta de serveis al ciutadà, empreses, oficines de prestacions i ocupació.

El SEPE insisteix que, en cap cas, aquesta situació afectarà els drets dels sol·licitants de prestacions, ja que els terminis de sol·licitud s'ampliaran tants dies com estiguin fora de servei les aplicacions.

Així mateix, no serà necessari renovar la demanda d'ocupació, ja que aquesta renovació serà automàtica o podrà realitzar-se una vegada restablert el servei sense pèrdua de drets.



Atenció telefònica i presencial

El SEPE ha elaborat una llista amb les persones que tenien cita prèvia assignada aquests dies i estan sent ateses telefònicament i de forma presencial a les oficines.

«Volem deixar fora de tot dubte que no hi ha hagut sostracció de dades i que els sistemes operatius i de gestió del SEPE, així com els servidors, no han resultat danyats per l'atac cibernètic. Per tant, la gestió de nòmines de prestacions i d'erto no es veuen afectades per l'incident», van remarcar ahir fonts del Ministeri de Treball.

Des del SEPE s'ha agraït la col·laboració de les comunitats autònomes, que han aportat les seves línies d'atenció telefònica per prestar el servei. «Al SEPE treballem per restablir el servei al més aviat possible i amb les màximes garanties de seguretat», conclou.

El servei informàtic del SEPE va ser infectat amb un programari segrestador dimarts passat, un 'software' maliciós que té la capacitat de xifrar arxius i bloquejar ordinadors amb la idea d'obtenir diners a canvi de retornar el funcionament normal al sistema. Així, els ciberatacants que utilitzen aquest codi maliciós persegueixen obtenir un rescat.