Les vendes de vi a Catalunya cauen el 9,5% el 2020 a causa de la crisi de la covid-19

Les vendes de vi a Catalunya van caure e 9,5% l'any 2020 en comparació a l'exercici anterior. Segons dades presentades ahir per l'Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) a partir de l'Informe Nielsen, el sector va assolir uns ingressos de 362,2 milions d'euros xifra que contrasta amb els més de 400 milions del 2019. La davallada ve donada per la covid-19 i les restriccions a l'hostaleria, on les vendes van caure el 41,1%, amb 101,9 milions facturats. Per contra, la distribució al canal alimentació va créixer el 14,5%, en registrar 260,3 milions.

A banda de l'impacte de la pandèmia en les vendes, la producció de vi a Catalunya va quedar tocada per la virulència de la plaga del míldiu, amb un descens del 27,6% pel que fa als quilograms recollits.

El director general de l'INCAVI, Salvador Puig, va qualificar l'any «d'absolutament atípic» i va assegurar que l'any 2021 «no s'acabaran els problemes». Durant la seva intervenció en la presentació de les dades, però, Puig va destacar «la important resiliència» del sector vinícola català i va confiar que el pròxim exercici no torni a estar marcat pel míldiu.

Pel que fa a la davallada dels ingressos, l'afectació ha estat menor en els vins amb denominació d'origen (DO). Segons l'informe, les vendes de vins amb DO va caure un 8,2% en termes interanuals, fins als 292,7 milions, mentre que les vendes dels vins sense DO es van enfonsar un 16,7%, fins als 57,7 milions. Pel que fa als vins d'importació, la caiguda de les vendes respecte a l'any anterior va ser del 6,1%, fins als 11,3 milions.

Els vins catalans

Malgrat la davallada generalitzada de les vendes, la quota de mercat dels vins amb DO catalana se situa en el 41,5%, dues dècimes més respecte a l'exercici anterior. Això vol dir que, per setè any consecutiu, els vins amb DO catalana segueixen guanyant pes dins el mercat català. Durant l'últim exercici, les zones que han guanyat més quota de mercat han estat la DO Penedès (+1,2%) i la DO Terra Alta (+0,6%), mentre que la DO Tarragona (-1%) i la DO Catalunya (-0,8%) han registrat un petit retrocés.

La DO Catalunya es manté com la denominació amb més quota sobre el total (15,6%), seguida de la DO Penedès (8,4%) i la DO Terra Alta (6,3%).

A continuació apareixen la DO Costers del Segre (3,4%), la DO Montsant (2,8%), la DO Empordà (2,2%) i la DO Priorat (1,4%), mentre que les denominacions Pla de Bages, Conca de Barberà, Tarragona i Alella se situen per sota el 0,5%.