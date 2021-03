Catalunya té 220 empreses dedicades al big data que facturen un total de 250 milions d'euros, segons un estudi de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ. En el seu conjunt, el sector dona feina a 2.500 persones, està format majoritàriament per pimes (89%) i té potencial exportador, ja que un 25% de les companyies ja venen a l'exterior. El big data tracta volums de dades tan grans i complexos que requereixen l'ús de tecnologies poc convencionals per processar-les. Està vinculat a noves tecnologies com la intel·ligència artificial, l'ús del núvol o el machine learning, i els sectors que més l'implementen són els de les TIC, telecomunicacions, energia, finances i salut.

Segons l'informe d'ACCIÓ, el sector del big data és emergent, ja que el 61,4% de les empreses tenen menys de 10 anys, i el 38,2% són start-ups. Malgrat això, ja n'hi ha el 35,5% que facturen més d'un milió d'euros, i el 12,7% superen els 10 milions. La majoria de les empreses es dediquen a l'anàlisi de dades (64,1%) i el proveïment de tecnologia (38,2%). A més, l'estudi constata que el sector és molt transversal, perquè la gestió de grans volums de dades té aplicacions tant per a l'e-commerce com la salut, l'alimentació o les finances.

Pel que fa a la inversió estrangera, entre el 2016 i el 2020, Catalunya va captar 13 projectes per a aquest sector, amb la creació de més de 1.800 llocs de feina i un volum de capital invertit de gairebé 600 milions d'euros, una xifra que representa el 70% del total invertit a l'Estat espanyol.

A escala global, el 2020 el sector del big data va representar el 4% del PIB europeu i va crear 10,5 milions de llocs de feina. En 10 anys es calcula que el big data i la intel·ligència artificial poden fer augmentar el PIB mundial en l'1,2% i ajudar a crear 13.000 milions de dòlars en activitat econòmica. De cara al 2025, es preveu que el volum de dades generades es multiplicarà per cinc respecte al 2018.

Els Estats Units són el país que controlen el 53% del total del mercat d'aquesta tecnologia, i on més creix. Els últims cinc anys, s'han tancat 3.175 rondes d'inversió en big data al món, per un valor de més de 22.000 milions d'euros.