Oliva Torras estudia obrir-se als sectors sanitari i mediambiental

El grup manresà Oliva Torras està preparant l'obertura a nous sectors, com el sanitari i el mediambiental, segons han avançat els seus màxims responsable a aquest diari. L'estudi de noves oportunitats en sectors ara de màxima actualitat arriba just en la commemoració dels 75 anys de la fundació d'aquest grup empresarial, en mans de la tercera generació i amb molts plans de futur per ampliar la seva influència al mercat global, especialment als Estats Units, on ja té presència amb fàbrica pròpia.

La intenció d'Oliva Torras és entrar en els nous sectors aquest mateix 2021, després d'haver acumulat experiència en la branca sanitària en haver fabricat respiradors i protecció anticovid durant aquest fatídic any de pandèmia. «Sempre estem oberts a nous negocis, sempre hi ha oportunitats», diu Ramon Mandaña, un dels dos consellers delegats del grup, juntament amb Sebastià Catllà Fernández. «No som una empresa de perfil financer, som enginyers i estem orgullosos de fabricar. Els beneficis van a reinversió, que és el que ens fa créixer i modernitzar-nos», assegura Sebastià Catllà Calvet, president del consell d'administració.

El grup va facturar el 2019 55 milions d'euros. La pandèmia convertia el 2020 en un any molt dolent, segons els càlculs elaborats a meitats de l'any, en què es preveia una pèrdua del 30% de la facturació. Finalment, però, expliquen els seus directius, la revifada del mercat a la tardor va permetre refer els números i el grup diu haver tancat l'any amb una retallada del 15%. «No podem estar del tot descontents», afirmen.

Oliva Torras Railway, una de les divisions del grup, que té com a clients grans companyies com Siemens, Alstom, Hitachi, CAF o Talgo, ha guanyat recentment el contracte per equipar l'interior del tramvia de Torí, un projecte que contempla un pressupost de 2,8 milions d'euros per a tres anys. A més, el grup va comprar fa un any i mig BSI la principal empresa dels Estats Units en fabricació de suports per al muntatge de compressors en vehicles refrigerats. Aquesta adquisició, tancada amb una «inversió molt important» que el grup no detalla, ha apuntalat la presència global de la divisió d'Oliva Torras Mount & Drive Kits, que ja era el gran fabricant europeu d'aquest component. El grup ja tenia presència a Amèrica del Nord amb una altra de les seves empreses, Meypar, especialitzada en la producció de parquímetres. Ara, Oliva Torras preveu «fer créixer» Mount & Drive Kits al continent americà. La pandèmia, però, ha fet ajornar els plans d'inversió per a la factoria nord-americana.

500 treballadors

A més de Meypar, Oliva Torras Railway i Mount & Drive Kits, el grup es completa amb SMI, una empresa especialitzada en la fabricació de plataformes de joc per a salons recreatius, i Oliva Torras Metal, encarregada de donar servei a subcontractacions d'enginyeria. El grup té una plantilla a l'entorn dels 500 treballadors, gairebé 200 dels quals a les seves instal·lacions del polígon del Pont Nou de la capital del Bages. De fet, tota la producció del grup es fa a Manresa, excepte la part que es fabrica directament a la planta texana de la divisió dels compressors per a vehicles refrigerats. Una divisió que ha crescut en la pandèmia i que suposa la part més important del negoci conjunt del grup, fins al 30%, expliquen els màxims responsables de la companyia. Als Estats Units, el grup té una cinquantena de treballadors i 200 més a Mèxic. A més, en suma una setantena en unes instal·lacions a Sant Cugat del Vallès, on concentra serveis administratius i comercials per a part del seu ampli negoci.

«Cada dècada vivim una crisi, però de la dificultat sempre en surt una oportunitat», explica Sebastià Catllà, que presideix un consell d'administració en què a més de Ramon Mandaña figuren els seus fills Sebastià i Jordi Catllà. «Històricament no tots els projectes ens han sortit bé. Potser ho ha fet el 50%, però has de mirar el balanç global, i els 50% que ha funcionat pesa molt més que la resta», diu el veterà Sebastià Catllà.

La covid ha obligat a ajornar les celebracions pel 75è aniversari. «Ho farem, però quan poguem fer-ho», diuen els seus responsables. De moment, hi ha a la venda (Parcir i Abacus) un llibre amb tota la història del grup, que signa Josep Massanés.