Els treballadors del servei de restauració a Nissan inicien una vaga indefinida

Els treballadors de l'empresa Tecnove, que s'encarrega dels serveis de restauració a les plantes de Nissan a la Zona Franca, El Prat, Montcada i el Port de Barcelona, han iniciat aquest divendres una vaga indefinida després del fracàs en les negociacions amb l'empresa sobre el futur dels llocs de treball. La plantilla intenta garantir la seva participació en una possible reindustrialització de Nissan i que, en cas que s'extingeixin contractes, els treballadors tinguin dret a indemnitzacions similars a les pactades a l'agost entre l'empresa nipona i els seus treballadors directes. En el cas de Tecnove, però, el contracte amb Nissan s'esgota el 31 de març, malgrat que l'empresa nipona seguirà a Barcelona fins a finals d'any.

L'aturada del servei de restauració anunciada aquest divendres arriba perquè la plantilla considera que l'empresa ha incomplert el seu compromís de trobar un "veritable procés de diàleg" i abordar el futur immediat dels treballadors. A més, els treballadors de Tecnove es queixen de la "manca de compromís per part de Nissan a l'hora d'implicar-se en la cerca d'una solució al conflicte, com sí ha fet en relació a altres empreses subcontractades".

"Tecnove no ha ofert a la seva plantilla cap tipus de garantia ni ha avançat en la negociació de les condicions d'extinció dels seus contractes una vegada finalitzi la seva relació amb la multinacional nipona, remetent-se una vegada i una altra a l'incert horitzó d'una futura subrogació dels seus contractes", ha assegurat el Col·lectiu Ronda, que representa els empleats.

El contracte de Tecnove amb Nissan finalitza el 31 de març, i per ara els empleats no tenen garantida la continuïtat fins a finals d'any, tot i que Nissan seguirà a la capital catalana fins aquella data.

L'advocat del Col·lectiu Ronda Txé Gasch ha assegurat que per la plantilla de Tecnove, amb una trentena de persones, "l'única certesa és que el 31 de març s'extingirà el contracte sense que a hores d'ara se'ls hagi traslladat cap mena de proposta amb relació a qüestions tan bàsiques com la possibilitat de recol·locacions o les condicions de la seva extinció". "Ni tan sols està clara la continuïtat fins el 31 de desembre de 2021, que a vegades se'ls trasllada és segura i en d'altres, sembla no ser-ho tant", afegeix Gasch.

En la mateixa línia, el comitè d'empresa de Tecnove recorda que les seves reivindicacions són "una cosa tan bàsica com poder parlar amb l'empresa de què passarà" amb els seus llocs de feina i exigir que se'ls té presents a l'hora d'abordar una possible reindustrialització de la planta. A més, demanen que després d'anys de servei a Nissan, requereixen "unes condicions de sortida dignes i respectuoses" amb la seva trajectòria si no es poden garantir els llocs de feina.

"No demanen cap altra cosa que es faci amb ells el mateix que s'ha fet amb la plantilla de Nissan i, fins i tot, amb la d'altres subcontractes", reitera l'advocat.