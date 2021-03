La ministra veu compatible fabricar bateries a Martorell i en altres llocs

El Govern espanyol veu compatible que la fabricació de bateries elèctriques es faci a Martorell i a altres punts de l'Estat. En una entrevista a El Periódico, la vicepresidenta Teresa Ribera no descarta que part de la producció es concentri «a prop de Martorell», tot i que també apunta que «probablement» es podran fabricar bateries en altres territoris perquè «la necessitat d'emmagatzemar i treballar amb bateries és important». En aquest sentit, Ribera assenyala que el Govern espanyol ha detectat «un interès molt notable per part de diferents territoris i empreses» i opina que «no té sentit» plantejar el projecte com «una lluita de territoris». «Hem de veure com es combinen les peces i veure què està disposat a aportar cadascú», defensa.

En la mateixa entrevista Ribera parla del futur de Naturgy, pendent que el Consell de Ministres doni llum verda a l'Oferta Pública d'Adquisició (OPA) que va presentar el fons australià IFM. En relació amb aquesta qüestió, la dirigent socialista reconeix que prefereix «perfils industrials abans que perfils relacionats amb fons inversors» i afegeix que el Govern abordarà la qüestió «tenint en compte raons de seguretat del subministrament del sector». «Hem de vigilar que això no generi comportament especulatiu de bombolla [...] i no trobar-nos amb escenaris dels quals després sigui difícil sortir», apunta.

Finalment, la també ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic parla dels primers projectes del Govern vinculats al pla de recuperació. Explica que l'executiu començarà amb un paquet de 1.000 milions d'euros destinat a instal·lar plaques solars en teulades de zones de serveis i polígons industrials, carregadors en zones urbanes i a tasques de rehabilitació energètica, i 580 milions més en actuacions de depuració i sanejament en nuclis de menys de 5.000 habitants. «Parlem d'actuacions que poden tenir una incidència molt clara en l'ocupació local i en beneficis socials per als veïns de municipis petits», subratlla.

Aposta per l'electrificació

Iberdrola, el grup Volkswagen i Seat han reforçat la seva col·laboració amb la firma d'una aliança estratègica per impulsar l'electrificació a Espanya amb l'objectiu de subministrar energia renovable en la cadena de valor del vehicle elèctric i desenvolupar i crear una xarxa d'infraestructura de recàrrega pública.

En el marc del Power Day del consorci alemany, les tres companyies van arribar a l'acord d'ampliar la seva aposta per la mobilitat elèctrica. En primer lloc, aquest pla preveu el subministrament d'energia renovable a les instal·lacions del grup Volkswagen a la península Ibèrica, per avançar en l'objectiu de ser neutral en carboni l'any 2050.

El Grup Volkswagen vol impulsar sis fàbriques de bateries a Europa. Com a resposta a l'increment de la demanda, la companyia ha decidit concentrar la producció de les cel·les de bateries prèmium a la fàbrica Northvolt Ett', a Suècia, en col·laboració amb Northvolt.