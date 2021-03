Un berguedà presidirà la Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central

Joan Ramon Perdigó, director general de la berguedana Montajes Rus, va ser proposat ahir com a nou president en la junta directiva de la Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central. Ara el candidat ha de ser ratificat en l'assemblea de la patronal que se celebrarà el pròxim dia 26.

L'empresari berguedà estarà acompanyat a la junta per Cristina Puig com a vicepresidenta primera i Elvira Garcia com a la vicepresidenta segona. Puig és general manager de RRHH, Seguretat, Salut, Medi Ambient i Sistemes d'informació de la planta bagenca de la multinacional Denso, i Garcia, gerent d'Inoxform.

Perdigó va dir ahir que la nova junta directiva, un cop sigui ratificada, tindrà «una línia continuista», i que «la joia de la corona» és el Centre de Formació Pràctica, «el vehicle per apostar per la innovació al sector metal·lúrgic», ja que la formació professional i continuada «és el camí per encarar els nous paràmetres i poder competir al món». Espera que els fons europeus de covid arribin a la Catalunya Central.

Perdigó substituirà en el càrrec Xavier Perramon, directiu d'Ausa, que l'ha ocupat en dos mandats consecutius, des del 2014, en els quals s'ha donat un impuls territorial a la patronal perquè s'ha convertit (amb un canvi de nom de l'anterior Patronal Metal·lúrgica del Bages) en l'entitat del sector de referència per al tot conjunt de la Catalunya Central. Ara serà vocal de nova junta com a expresident.

De fet, amb Perdigó a la presidència, Perramon afirma que es constata l'aposta de la patronal per la «reindustrialització del Berguedà». També es vol que la japonesa Denso «agafi més dimensió dins l'entitat perquè és la primera empresa del sector del metall del territori central», segons Perramon.

La patronal afronta el nou mandat amb importants reptes de futur, com l'ampliació del Centre de Formació Pràctica, l'ens de formació professional que presideix el president de la patronal i del qual també formen part representants del teixit empresarial i educatiu de la Catalunya Central, que preveu doblar la seva superfície i també incrementar el nombre d'alumnes. El centre vol esdevenir un equipament de referència per al conjunt del país en el sector metal·lúrgic. El projecte té, a més, el ple suport de la Unió Patronal Metal·lúrgica i de Foment del Treball, els dos presidents dels quals, Jaume Roura i Josep Sánchez Llibre, van visitar el CFP el mes de setembre passat, i coincidien que es tracta d'un equipament «bàsic per donar servei a la indústria» catalana.

La nova junta suposa donar un impuls a la presència de dones i alhora consolidar el lligam institucional amb la Cambra de de Comerç de Manresa, de la qual Elvira Garcia és vicepresidenta primera. Alhora, confirma el pes de Denso en el sector del metall del territori central, molt depenent de l'automoció, un entorn del qual la planta santfruitosenca de la multinacional japonesa (especialitzada en els components electrònics) ja és un referent al conjunt català. Tota una declaració de principis en un moment de màxima actualitat de la renovació industrial a l'automoció, que avança cap a la mobilitat elèctrica emparada en el nou context de la indústria 4.0.

La junta és compon de 21 membres, quatre dels quals són berguedans: Joan Ramon Perdigó, president (Montajes Rus); Cristina Puig. vicepresidenta 1a (Denso); Elvira Garcia, vicepresidenta 2a (Inoxforma); Eduard Servitja, secretari (Autopulit); Jordi Catllà, tresorer (Oliva Torras); Xavier Perramon, expresident, i Antoni Tachó, representant en la taula de conveni (Ausa); Marc Vidal (VidalTech); Miquel Sellés (Funcosa), Vicenç Mauri (Tec-Mec), Lourdes Malé (Molles Malé), Xavier Gual (Gual Steel), David Jou (Grup Spiroide), Josep M. Esquius (Maxion Wheels-Lemmerz), Gabriel Prat (Selba), Domènec Molins (Molins-Helion-Tungaloi), Antoni Garriga (Elèctrica Garriga), Carel Lammer, expresident (Raymond-Tecniacero); Albert Giralt (Avinent/ Vilardell Purtí), Josep Gonzàlez (Soldeberg) i Ramon Sanllehí, expresident.