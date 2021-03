«Disposem d'una eina per fer que casa nostra sigui més eficient»

La lluita contra el canvi climàtic comença a cada casa i, qualsevol gest individual suma per aconseguir reduir les emissions de manera col·lectiva. Per això, BBVA incorpora una nova funcionalitat a la seva aplicació mòbil pensada per millorar l'eficiència energètica dels habitatges.

Com ajuda aquesta eina a rebaixar el consum de llum i gas?

A partir de la informació del consum dels rebuts d'electricitat i gas (que representen al voltant del 30% de les despeses totals de la llar) i gràcies a l'analítica de dades, podem conèixer l'estalvi i pròximament, la reducció de diòxid de carboni (CO2) que suposaria optar per solucions més eficients.

Per exemple?

Un cop registrat l'habitatge, l'app ens suggereix canvis per reduir la factura de la llum: adquirir bombetes LED, substituir electrodomèstics que tinguin més de deu anys per altres de més eficients, canviar les finestres per unes altres que evitin la pèrdua de calor...

I en cas del gas?

Per exemple, una recomanació pot ser canviar la caldera si té més de deu anys, o bé adquirir un termòstat, o canviar les finestres.

Són accions que requereixen una despesa inicial. Quant es triga a amortitzar la inversió?

L'aplicació calcula l'estalvi que obtindrà el client si fa el canvi d'un electrodomèstic com la nevera, que sempre tenim en marxa, o d'un determinat nombre de bombetes. L'aplicació indica així la inversió a realitzar, quan es pot recuperar, l'estalvi que suposa a llarg termini i també ofereix solucions de finançament. És una eina molt útil, i que fa que casa nostra sigui més eficient.

Quin estalvi en la factura podrien suposar aquests canvis?

Actualment, un consumidor gasta de mitjana 1.400 euros en llum i gas a l'any, cosa que equival a 3.200 kg de CO2, que són els gasos emesos en un vol Madrid-Tòquio. Gràcies a aquests consells, l'estalvi anual podria arribar als 400 euros de mitjana.

Com es pot accedir a aquesta funcionalitat?

Primer de tot, cal tenir donada d'alta la seva vivenda com a patrimoni no financer en l'aplicació de BBVA. Una vegada que l'immoble estigui registrat, es pot accedir directament des de la seva posició global a patrimoni no financer o bé accedir a Valora Cases, clicar a Home Center i navegar per les despeses de llum o gas relatives a la casa seva. Aquí és on el client hi trobarà una sèrie de consells útils.

Tenen previst afegir més funcionalitats a l'app?

En els pròxims mesos s'inclourà una estimació de com es veurien reduïdes les emissions de Co2 a l'atmosfera si es tenen en compte aquestes recomanacions, cosa que ajudarà els clients a reduir la seva petjada de carboni.