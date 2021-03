La mesa de reindustrialització de Nissan rep 35 projectes, 17 en ferm, per ocupar la planta

La mesa de reindustrialització de Nissan rep 35 projectes per ocupar els terrenys que l'automobilística deixarà buits aquest 2021 a Catalunya, segons va informar la consultora que dirigeix el procés, KPMG, després d'una nova reunió de la mesa de reindustrialització. El nombre d'interessats amb possibilitat real d'instal·lar-se a la Zona Franca de Barcelona és menor, ja que entre els interessats n'hi ha que «ni tan sols han firmat la carta d'intencions», van indicar fonts presents a la reunió. Només 17 candidats s'han compromès a firmar un acord de confidencialitat, segons va comunicar la comissió. A més, la taula va aprofitar la trobada per fixar un calendari que marca com a objectiu acabar la negociació el 30 de setembre.

Entre els candidats que s'han posat en contacte amb la mesa hi ha productors de vehicles elèctrics o d'hidrogen, així com la fabricació de bateries. També hi han fet arribar el seu interès companyies vinculades a la construcció i a l'emmagatzematge industrial. El total d'interessats que es va donar a conèixer ahir és provisional i podria canviar abans que s'acabi el termini per presentar les ofertes, el 31 de març

Les empreses interessades a invertir en els terrenys que ha gestionat durant 40 anys el fabricant japonès han d'aclarir quina activitat fan, quin nivell d'inversió i d'ocupació es plantegen oferir, de quina cartera de clients disposen, quantes plantes necessitarien per funcionar i en quina data podrien començar a implementar-se i a produir i remetre-ho a la mesa.

Després d'unes setmanes d'incertesa pel recurs presentat contra l'adjudicació de l'empresa guanyadora del concurs per gestionar el procés, KPMG, la comissió es va tornar a posar en marxa ahir amb «avenços significatius», segons els comitès d'empresa que valoren com a pas endavant «més significatiu» el full de ruta pactat. El calendari traçat fixa entre l'1 d'abril i el 31 de maig el període per seleccionar projectes. Després d'aquest cribratge, es donarà temps entre l'1 de juny i el 15 de juliol perquè els inversors seleccionats presentin ofertes vinculants. Les negociacions directes amb els finalistes, que poden ser més d'un, es faran entre l'1 d'agost i el 30 de setembre, si tot va tal com han previst. En aquesta última etapa, es negociarà la venda dels actius per part de Nissan i les condicions de feina per a la plantilla que es pugui recol·locar . Els representants dels treballadors creuen que es tracta d'un calendari «ambiciós» que volen complir «per així deixar marge necessari als treballadors per prendre una decisió abans del final de l'activitat el 31 de desembre».

A la trobada, el Ministeri d'Indústria va assegurar que reindustrialitzar els terrenys de Nissan continua sent una «prioritat» per al Govern central, en ser preguntat per les propostes per fer una planta de bateries impulsada per Seat i Volkswagen que s'han conegut les últimes setmanes. El Ministeri de María Reyes Maroto va insistir que entre els interessats per instal·lar-se a la Zona Franca hi ha projectes de bateries i va remarcar que hi ha moltes fases en el procés i «no cal» fer tots els passos en la mateixa ubicació, segons els comitès d'empresa.

Al seu torn, el Departament d'Empresa ha reiterat que cal prioritzar els projectes industrials del sector de l'automoció, assegurant que el Govern està «treballant intensament» per aconseguir-ho.

Durant la trobada d'aquest dijous també s'ha anunciat el substitut de Naiara Villanueva a la mesa de reindustrialització per part de Sergio Alcaraz, director general d'Enginyeria i Nous Models a Nissan Europa.

La propera reunió de la mesa es portarà a terme el 7 d'abril.