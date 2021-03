Els contractes de lloguer baixen el 16,6% el 2020 i les compravendes, el 19,1%

El nombre de contractes formalitzats al mercat de lloguer a Catalunya ha caigut el 16,6% el 2020, però el preu s'ha mantingut estable respecte al 2019, amb una mitjana de 734,3 euros al mes. Per la seva banda, els contractes del mercat de compravenda han baixat el 19,1% i el preu per metre quadrat ha pujat l'1,5%. La construcció s'ha vist afectada per la pandèmia i el 2020 s'han iniciat el 21,7% menys d'habitatges. Amb tot, els acabats han augmentat el 31,4%. Són algunes de les dades recollides al primer butlletí del Departament de Territori i Sostenibilitat, amb informació sobre la situació conjuntural del mercat de l'habitatge i les polítiques públiques en matèria d'habitatge. La Generalitat, a través de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, ha concedit més de 112,5 milions d'euros en ajuts per pagar l'habitatge a famílies vulnerables. Cal afegir-hi 7,7 milions d'euros extraordinaris per pal·liar els efectes de la covid en el lloguer.